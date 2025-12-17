Počasie urobí otočku: Ochladí sa, so snehom nepočítajte. Vieme, kedy zima udrie naplno, začne to už o pár dní

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
Sivý december sa vlečie ďalej, no na konci roka sa črtá zlom.

Sychravé a jednotvárne počasie pokračuje aj dnes, no v posledných hodinách si mnohí všimli jednu zmenu. Vonku citeľne prituhlo, najmä v ranných a vo večerných hodinách, keď sa chlad v kombinácii s vlhkým vzduchom prejavuje intenzívnejšie než v predchádzajúcich dňoch.

Napriek tomu zostáva celkový charakter počasia rovnaký, s hmlou, nízkou oblačnosťou a so sivou oblohou. Podľa predpovede portálu iMeteo naďalej pretrváva vplyv rozsiahlej tlakovej výše, ktorá zasahuje veľkú časť Európy a prináša stabilné, no mimoriadne suché počasie. Do vyšších vrstiev atmosféry síce prúdi teplejší vzduch, no v nižších polohách sa udržiava výrazná inverzia, hmlisto a chladno, čo spôsobuje pocit výraznejšieho ochladenia.

Stabilita, ktorá trvá už vyše dvoch týždňov

Od snehovej epizódy na konci novembra sa počasie na Slovensku prakticky nemení. Tlaková výš udržiava rovnaký ráz dní, ktoré pripomínajú skôr dlhú jeseň než obdobie krátko pred Vianocami. Podobná situácia panuje aj vo veľkej časti Európy, kde sa čoraz výraznejšie prejavuje nedostatok zrážok.

Ilustračná foto: TASR/Dano Veselský

Predpovedné modely naznačujú, že do približne 20. decembra sa počasie zásadnejšie nezmení. Prvé signály zmeny sa objavujú až tesne pred Vianocami a výraznejšie najmä na samotnom konci roka.

Dnešok zostane pochmúrny a vlhký

Dnes bude na väčšine územia prevažne zamračené až hmlisté počasie. Miestami sa môže vyskytnúť slabé mrholenie, pričom úhrn zrážok dosiahne maximálne 1 až 2 milimetre. Výraznejšie zrážky sa neočakávajú. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať mierne nad nulou.

Na severe Slovenska dosiahnu približne 6 až 7 °C, v okolí Tatier môže vplyvom inverzie teplota vystúpiť až na 8 °C. Na väčšine ostatného územia sa očakávajú hodnoty okolo 3 až 4 °C, vo vyššie položených oblastiach, kde sa oblačnosť prechodne zmenší, približne 5 °C.

Situáciu dnes komplikuje aj hmla, ktorá sa môže tvoriť na celom území Slovenska najmä v dopoludňajších hodinách. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou, pričom dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov. Výstrahy platia predbežne do 10.00 h.

Slovensko zostane v suchu, zmena sa rysuje inde

Zmena počasia sa zatiaľ črtá najmä v západnej a južnej Európe. Počas víkendu by mal nad západ Nemecka postúpiť studený front a nad Stredomorím sa začne prehlbovať tlaková níž, ktorá ovplyvní najmä alpskú oblasť.

Tam sa očakávajú výraznejšie zrážky a do vyšších polôh aj nový sneh. Naše územie však zostane až do Vianoc mimo hlavného zrážkového pásma. Predpovede naznačujú, že Slovensko sa ocitne v zrážkovom tieni, kde sa očakáva len minimum zrážok.

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Hoci Vianoce budú podľa predpovede portálu iMeteo s veľkou pravdepodobnosťou bez snehu, výhľad na záver roka vyzerá odlišne. Niektoré aktuálne predpovede už na konci decembra naznačujú ochladenie, pričom denné teploty by sa mohli pohybovať aj okolo -2 °C. To by znamenalo návrat mrazov aj do nižších polôh. Modely zároveň naznačujú, že 31. decembra by sa mohlo objaviť sneženie. Ide síce zatiaľ o orientačný výhľad, no signalizuje možný návrat zimnej atmosféry práve na prelome rokov.

Nádej na zimné počasie existuje, istota zatiaľ nie

Rozhodujúce bude, ako rýchlo zoslabne tlaková výš nad Európou a aký výrazný vplyv bude mať tlaková níž nad Alpami. Ochladenie a návrat zrážok sa momentálne rysujú skôr až počas Vianoc a najmä v závere roka. Vývoj však zostáva zaťažený vyššou mierou neistoty a bude sa v nasledujúcich dňoch ešte spresňovať.

