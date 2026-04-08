Polárny vír sa rozpadá: Jar na Slovensku nebude taká, ako ste čakali. Na takéto počasie sa musíme pripraviť

Po dlhej mrazivej zime mnohí očakávajú, že jar konečne prinesie stabilné oteplenie a príjemnejšie počasie. Tento rok to však nemusí byť také jednoznačné. Polárny vír, ktorý počas zimy zadržiava studený vzduch na severe, sa síce postupne rozpadá, no jeho zvyšky stále ovplyvňujú počasie a môžu zasiahnuť aj Európu.
Ako upozorňuje portál Severe Weather Europe, prebieha jav nazývaný Final Warming, teda finálne otepľovanie vo vyšších vrstvách atmosféry. Znamená to síce koniec zimného režimu, no zároveň aj to, že studený vzduch sa môže ľahšie presúvať južnejšie než zvyčajne.
Počasie sa bude správať nevyspytateľne
To, čo mnohí vnímajú ako „rozpad zimy“, v skutočnosti znamená skôr prechodné obdobie plné zmien. Počasie môže byť nestabilné a rýchlo sa meniť z jedného extrému do druhého. V praxi to znamená, že po pár príjemne teplých dňoch môže prísť náhle ochladenie, ktoré by ste rozhodne zo dňa na deň nečakali. Ráno môže pôsobiť jarné, no o pár hodín sa opäť objaví chlad, ktorý pripomenie koniec zimy.
Slovensko si jar užije len čiastočne
Začiatok apríla priniesol aj na Slovensko citeľné oteplenie a to aj napriek mrazivým ránam. Teploty sa dostali na bežné alebo len mierne podpriemerné hodnoty a mnohí môžu mať pocit, že zima je definitívne za nami. Tento pocit však nemusí vydržať dlho. V druhej polovici mesiaca sa môže do našej oblasti dostať chladnejší vzduch zo severu. Teploty tak môžu klesnúť o približne 5 až 10 °C pod normál a jar sa na niekoľko dní opäť „stiahne“.
Zatiaľ čo Slovensko čakajú skôr výkyvy, v Spojených štátoch je situácia výraznejšia. Zvyškové jadro polárneho víru tam stále prináša studený vzduch a v niektorých oblastiach dokonca aj sneženie. Ide najmä o sever krajiny a oblasti okolo Veľkých jazier. Aj to ukazuje, že vplyv tohto javu je stále silný, aj keď sa už nachádzame v jarnom období.
Koniec apríla môže priniesť výrazné rozdiely
V závere mesiaca sa môže vytvoriť tzv. omega blokovanie, teda situácia, keď sa počasie „zablokuje“ v určitom rozložení. Pre Slovensko a Európu to znamená, že zatiaľ čo niektoré regióny budú mať stabilné a teplé počasie, iné môžu zažiť ochladenie, vietor alebo zrážky. Počasie sa tak môže výrazne líšiť aj na relatívne malej vzdialenosti.
Aj keď sa polárny vír postupne oslabuje, jeho dôsledky budeme pociťovať ešte niekoľko týždňov. Počasie bude kolísať a stabilita nepríde okamžite. Na Slovensku to znamená jediné, aj keď sa oteplí, netreba očakávať, že to vydrží.
Jar 2026 nám už začala ukazovať, že bude dynamická, premenlivá a miestami aj prekvapivo chladná.
Nahlásiť chybu v článku