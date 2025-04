Počasie sa zbláznilo a bude to len horšie: Všade sa valila voda, udrelo aj 10-tisíc bleskov, ďalšia vlna príde už dnes večer

Počasie na Slovensku sa v týchto dňoch vyznačuje výraznou búrkovou aktivitou, ktorá spôsobila problémy najmä na severe krajiny. Najhoršie skončila Orava, konkrétne obec Babín, kde počas utorkovej búrky spadlo až 60 milimetrov zrážok. Na mieste stále zasahujú hasiči.

Podľa portálu iMeteo za tým stojí vlniaci sa studený front, ktorý sa bude nad naším územím udržiavať až do piatka. Spolu s teplým a vlhkým vzduchom vytvára podmienky pre ďalšie intenzívne búrky, ktoré opäť môžu spôsobovať škody.

Čakajú nás ďalšie prehánky aj búrky

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, nad našou oblasťou sa udržiava nevýrazné tlakové pole. V kombinácii s prúdením teplého a vlhkého vzduchu to znamená, že počasie ostane nestabilné. Na stredu predpovedajú meteorológovia premenlivú oblačnosť, ktorá sa popoludní môže miestami zmeniť na zamračenú oblohu.

Postupne treba rátať s prehánkami a ojedinelými búrkami, predovšetkým v horských oblastiach. Ráno sa môže lokálne vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Denné teploty sa budú pohybovať od 20 do 25 stupňov Celzia, na severe miestami len okolo 18 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávajú meteorológovia približne 10 stupňov.

Vietor bude väčšinou slabý, na východe krajiny môže fúkať severný vietor rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu. Pri búrkach sa vietor môže dočasne zosilniť. Očakávané množstvo zrážok môže dosiahnuť 10 milimetrov, pri búrkach lokálne až 20 milimetrov.

Orava pod vodou, problémy hlásili aj Košice a Zvolen

Slovensko má za sebou prvú výraznú vlnu búrok v tomto roku, ktoré okrem silného vetra a dažďa priniesli aj prívalové povodne. V obciach Hruštín a Babín na Orave voda zaplavila dvory, záhrady aj miestne komunikácie. Do Babína sa valila voda z okolitých kopcov a miestne potoky ju už nedokázali odviesť.

Starosta obce preto vyhlásil mimoriadnu situáciu a na pomoc boli povolané profesionálne aj dobrovoľné záchranné tímy. Silné búrky však potrápili aj iné časti krajiny. V okolí Zvolena spadlo takmer 50 milimetrov zrážok, čo viedlo k rozvodneniu potoka vo Zvolenskej Slatine. Východ Slovenska zaznamenal najhoršie podmienky pri Moldave nad Bodvou a v Medzeve, kde voda zaplavila miestne cesty. V oblasti Košíc sa objavilo aj krupobitie a výpadky elektriny.

Viac než desaťtisíc bleskov

Meteorológovia zaznamenali počas utorka na Slovensku viac ako desaťtisíc bleskov. Väčšina z nich bola sústredená na strednom a východnom Slovensku, kde búrky trvali najdlhšie a boli najintenzívnejšie. Silné lejakové dažde a krúpy zasypali cesty, ihriská a niektoré športové areály.

Búrky sa začnú vytvárať aj dnes v priebehu popoludnia, a to najmä v horských oblastiach. Podobne ako v utorok, ani tentoraz by prvé búrky nemuseli byť extrémne silné. Ich intenzita by sa však mohla výrazne zvýšiť podvečer a večer. Niektoré modely naznačujú, že v neskorších hodinách by mohla na západné Slovensko doraziť ďalšia séria búrok, ktoré vzniknú nad východným Rakúskom. Tieto búrky by sa mohli spojiť do rozsiahlejšieho systému a postupovať ďalej nad naše územie počas noci a štvrtkového rána.

Zmena počasia príde až neskôr

Vrchol búrkovej aktivity sa očakáva vo štvrtok, keď by podľa prognóz mali byť búrky nielen najintenzívnejšie, ale aj najrozsiahlejšie. Stabilnejšie počasie by sa na Slovensko mohlo vrátiť najskôr ku koncu týždňa. Dovtedy treba rátať s výstrahami, prehánkami aj rizikom krúp či prívalových dažďov. Ak máte naplánované aktivity v prírode alebo cestovanie, sledujte aktuálne výstrahy a buďte opatrní.