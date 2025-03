Počasie sa zbesnelo: Na Slovensko sa však valí jav, vďaka ktorému sa prudko oteplí aj na 20 stupňov. V tento deň príde jar

Utorok sa na Slovensku ponesie v znamení slnečného, avšak stále chladného počasia. Po veternom pondelku sa situácia upokojí, keďže vietor už nebude taký nepríjemný. Najvýraznejšia zmena však nastane už od stredy, kedy sa začne do našej oblasti dostávať teplejší vzduch.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako uvádza iMeteo, počas utorka sa bude Slovensko nachádzať pod vplyvom studeného vzduchu prúdiaceho od Severného mora. Noc aj deň prinesú prevažne jasnú až polooblačnú oblohu, pričom zrážky budú minimálne alebo úplne absentovať.

Vietor zoslabne

Denné maximá sa budú pohybovať medzi +4 a +9 °C, no v chladnejších regiónoch, ako sú Orava, podtatranské oblasti a severovýchod Slovenska, sa teploty môžu pohybovať len okolo +2 °C. Vo výške 1 500 metrov nad morom sa ráno očakáva približne -11 °C, pričom počas dňa sa oteplí na približne -6 °C.

V porovnaní s pondelkom bude vietor omnoho miernejší, s rýchlosťou do 7 m/s (25 km/h). Na západe a východe Slovenska bude prevažne severného smeru a slabý. Hoci v niektorých oblastiach môže byť cítiť mierne zosilnenie vetra, silné nárazy, aké sme zažili v pondelok, sa už neočakávajú.

Oteplenie už od stredy

Zatiaľ čo utorok sa bude niesť v chladnom duchu, už od stredy sa situácia začne meniť. Ako predpovedajú meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu, počasie na Slovensku v stredu ovplyvní tlaková výš, ktorej stred sa presunie z Chorvátska nad pohraničie Ukrajiny a Rumunska. Západné prúdenie zároveň prinesie do našej oblasti teplejší vzduch, čo prispeje k miernemu nárastu teplôt.

Noc prinesie jasnú oblohu až len slabú oblačnosť, pričom teploty budú pomerne nízke. Najnižšie hodnoty sa budú pohybovať v rozmedzí od -3 do -9 °C, avšak v údoliach na severe môže teplota klesnúť až na -15 °C.

Počas dňa bude prevládať prevažne slnečné počasie s maximálnymi teplotami od 7 do 12 °C. V údoliach môže byť miestami chladnejšie, no celkovo sa očakáva mierne oteplenie oproti predchádzajúcim dňom. Počas stredy bude prevládať bezvetrie alebo len slabý vietor. Cez deň sa postupne rozfúka južný vietor s rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), ktorý môže ešte viac umocniť pocit príjemnejšieho jarného počasia.

Už koncom týždňa by v najteplejších lokalitách mohli teploty vystúpiť na +18 °C, lokálne až na +20 °C. Toto teplé jarné počasie by malo zotrvať až do polovice budúceho týždňa, no zatiaľ ide o veľmi predčasnú predpoveď, ktorá sa ešte môže zmeniť.