Počasie sa s nami zahráva: Slovensko dnes zaplaví slnko a príjemné teploty. Víkend však prinesie návrat jesennej reality

Nina Malovcová
Vychutnajte si piatkové slnko, víkend bude chladný a zamračený.

Slovensko sa dnes prebúdzalo do mrazivého rána s hmlou, no napriek chladnému začiatku dňa sa môžeme tešiť na jeden z najkrajších jesenných dní tohto týždňa. Slnečné počasie prinesie príjemné popoludnie a teploty, ktoré ešte ľuďom pripomenú babie leto.

Podľa portálov iMeteo a Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) sa najchladnejšie ráno zaznamenalo v Poprade, kde teplomer ukázal -3,3 °C. Mráz sa objavil aj v Medzilaborciach, Rabči či Prešove. Za chladné noci môže tlaková výš so stredom nad Kazachstanom, ktorej okraj zasahuje aj do našej oblasti.

Hmla alebo nízka oblačnosť potrápi najmä ráno

Meteorológovia upozorňujú, že ráno a dopoludnia sa v nižších polohách môže objaviť hmla alebo nízka oblačnosť. Miestami zotrvá dlhšie, najmä na západe Slovenska. Viditeľnosť môže byť znížená, preto je vhodné byť opatrný pri rannom cestovaní. Po jej rozplynutí sa väčšinu dňa udrží jasno až polooblačno. Počasie bude stabilné, bez zrážok a s príjemnými popoludňajšími teplotami.

Dnešný deň bude prevažne slnečný. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 11 do 17 °C, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti okolo 5 až 11 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne 7 °C. Vietor zostane slabý, na západe krajiny juhovýchodný s nárazmi do 50 kilometrov za hodinu.

Sobota prinesie pribúdanie oblačnosti a dážď

Podľa predpovede SHMÚ začne v sobotu slabnúť vplyv tlakovej výše, ktorá prinášala slnečné počasie. Od juhu sa nad naše územie presunie výšková tlaková níž so stredom nad Maďarskom. Sobota bude spočiatku jasná až polooblačná, no počas dňa začne od juhu pribúdať oblačnosť.

Na viacerých miestach sa objaví dážď alebo prehánky a na hrebeňoch Tatier sa opäť ukáže sneh. Ráno sa v nižších polohách miestami vytvorí hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota bude od 3 do -2 °C, na Záhorí okolo 5 °C. Denné teploty sa budú pohybovať medzi 9 a 14 °C, v údoliach miestami chladnejšie. Vietor bude slabý, len na juhozápade sa prechodne objaví juhovýchodný do 20 kilometrov za hodinu.

Nedeľa prinesie viac oblakov aj sneženie

V nedeľu sa nad strednou Európou udrží nevýrazné tlakové pole a nad našou oblasťou sa bude nachádzať výšková tlaková níž. Počasie sa tak ešte viac zmení. Bude prevažne oblačno až zamračené, len ojedinele sa môže oblačnosť prechodne zmenšiť.

Miestami sa očakáva dážď alebo prehánky a vo vyšších polohách opäť sneženie. Na viacerých miestach môže byť hmlisto. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať od 7 do 2 °C, v údoliach môže klesnúť k nule. Cez deň sa oteplí na 8 až 13 °C, na severe a Horehroní miestami len na 6 °C. Vietor zostane slabý alebo bezvetrie.

Babie leto sa lúči, prichádza typický november

Záver týždňa prinesie typickú jesennú náladu s oblakmi, dažďom a chladnejším vzduchom. Slnečné a suché dni sa tak pomaly končia a Slovensko čaká návrat sychravého novembrového počasia s občasným dažďom aj snehom v horách.

