Iba šesťročný žiak postrelil učiteľku: Hrôza na základnej škole má pokračovanie, žena dostane veľké odškodné

Matka vraj ignorovala varovanie, že dieťa si zbraň prinieslo do školy.

Súdna porota v americkom štáte Virgínia vo štvrtok potvrdila odškodné 10 miliónov dolárov pre bývalú učiteľku, ktorú pred dvoma rokmi postrelil šesťročný žiak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Učiteľku v prvej triede Abby Zwernerovú (28) vážne postrelil žiak na základnej škole v meste Newport News v januári 2023. S poraneniami na ruke a hrudi bola hospitalizovaná dva týždne. Odvtedy absolvovala šesť operácií a nedokáže plne používať ľavú ruku. Guľka len tesne minula srdce a zostáva v tele.

Matka užívala drogy

Zwernerová podala trestné oznámenie pre hrubú nedbanlivosť na zástupkyňu riaditeľa Ebony Parkerovú, pretože podľa nej ignorovala varovanie, že dieťa si prinieslo do školy zbraň. Žiadala od nej odškodné 40 miliónov dolárov.

Matka strieľajúceho žiaka bola odsúdená na štyri roky vo väzení pre zanedbávanie dieťaťa a nezabezpečenie strelnej zbrane. Užívala tiež marihuanu počas držania strelnej zbrane.

V Spojených štátoch sú pomerne bežné nehody, pri ktorých sa malé deti dostanú k nezabezpečeným zbraniam rodičov. Streľba v školách páchaná deťmi mladšími ako 10 rokov je vzácna, napísala agentúra AFP. Databáza takýchto incidentov od amerického výskumníka Davida Riedmana eviduje od 70. rokov 20. storočia približne 15 podobných prípadov.

