Počasie sa s nami zahráva: Lejak vystrieda slnko, dáždnik môžete odložiť. Pred nami sú slnečné dni, takto bude

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Po sychravom období sa blíži úľava.

Zdá sa, že nekonečné dažde, šedé oblaky a vietor, ktorý sa vkrádal pod kabáty, budú mať konečne pauzu. Počasie na Slovensku sa upokojí a krajinu čaká niekoľko dní s jasnou oblohou, hmlistými ránami a teplotami, ktoré sú na november viac než príjemné.

Ako informuje portál iMeteo a Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), od západu k nám prichádza tlaková výš, ktorá sa počas utorka presunie z Rakúska nad Srbsko. Tento posun prinesie suchší a teplejší vzduch, ktorý rozfúka zvyšky oblakov a prinesie stabilné počasie. Po chladných a upršaných týždňoch sa tak môžeme tešiť na obdobie, keď slnko opäť dostane priestor.

Utorok prinesie konečne jasnú oblohu

V utorok bude na väčšine územia jasno alebo len malá oblačnosť. Ráno a dopoludnia sa môžu miestami objaviť hmly, najmä na severe a východe krajiny, kde sa ojedinele udrží aj nízka oblačnosť. Inde sa však obloha rýchlo vyčistí a čaká nás príjemný deň.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať medzi +11 a +15 °C, v dolinách a kotlinách miestami okolo +9 °C. Na horách vo výške 1500 metrov bude približne +4 °C. Vietor bude len slabý, väčšinou bezvetrie, dopoludnia na Dolnom Zemplíne so severným smerom do 5 m/s (asi 20 km/h). Zrážky sa neočakávajú, výnimočne môže spadnúť do 1 milimetra.

Ilustračná foto: Pexels

Podľa meteorológov tak ide o jeden z prvých dní po dlhšom čase, kedy sa môžeme nadýchnuť sviežeho vzduchu bez obáv z dažďa či vetra. Aj keď ranné hmly miestami zahalia krajinu do sivého závoja, po ich rozplynutí sa objaví slnko, ktoré ukáže, že jeseň ešte neskončila.

Streda bude pokračovať v rovnakom duchu

Ani nasledujúci deň neprinesie zásadnú zmenu. Ako uvádza SHMÚ, po okraji tlakovej výše, ktorá bude zasahovať od východu, začne do strednej Európy prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Počasie tak zostane prevažne slnečné a pokojné.

V stredu bude jasno až polojasno, v noci a dopoludnia sa však v nižších polohách miestami vytvoria hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa len ojedinele udrží po celý deň. Výnimočne sa môže vyskytnúť slabé mrholenie, no celkovo pôjde o ďalší pekný jesenný deň. Najnižšia nočná teplota klesne na +2 až -3 °C, v svahových polohách a na juhozápade miestami okolo +4 °C.

Najvyššia denná teplota dosiahne +11 až +16 °C, pri dlhšie trvajúcej hmle alebo nízkej oblačnosti sa však bude pohybovať len medzi +5 a +10 °C. Vietor zostane slabý, len na západe sa popoludní môže objaviť juhovýchodný vietor s rýchlosťou 3 až 8 m/s (približne 10 až 30 km/h).

Pred nami je pokojné obdobie s typickou jesennou atmosférou

Meteorológovia očakávajú, že tlaková výš sa udrží nad naším územím niekoľko dní. Počasie tak zostane stabilné, bez výrazných zrážok a s miernymi teplotami. Počas dňa sa teploty budú pohybovať okolo +12 °C, v noci klesnú k nule. Na mnohých miestach sa objavia hmly, ktoré dodajú ránam mierne melancholický ráz.

Ilustračná foto: Pexeks

Po ich rozplynutí však bude obloha jasná a krajina sa na chvíľu vráti do farieb, ktoré ešte pred pár týždňami symbolizovali babie leto. Po dlhom období dažďov tak prichádza zmena, ktorú mnohí privítajú s úľavou. Jesenné slnko sa znova objaví na oblohe a prinesie dňom trochu svetla a tepla, presne to, čo po dlhých sychravých týždňoch potrebujeme.

