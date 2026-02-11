Počasie sa odtrhne z reťaze: Na Slovensko mieri nezvyčajné oteplenie, víkend nám však doslova zmrazí úsmev

Slovensko čakajú jarné teploty, no studený vzduch zlomí počasie zo dňa na deň.

Počasie na Slovensku sa dnes začne výrazne meniť. Do našej oblasti prúdi teplý oceánsky vzduch, ktorý prinesie citeľné oteplenie, no zároveň aj zrážky, vietor a dynamický vývoj atmosféry. Už o pár dní však môže prísť prudký návrat zimy.

Ako informuje portál iMeteo, do Európy sa od západu tlačí veľmi teplý vzduch z Atlantiku, ktorý vytláča chladnú vzduchovú hmotu z predchádzajúcich dní. Tento vývoj súvisí s rozsiahlym tlakovým systémom nad Britskými ostrovmi. Nemeckí meteorológovia pomenovali aktuálnu tlakovú níž Tamara, pričom vzápätí ju má vystriedať ďalšia níž s menom Ulrike.

Dnes nás zasiahne front, prinesie dážď, sneh aj vietor

Podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu cez naše územie postupuje oklúzny front napojený na hlbokú tlakovú níž presúvajúcu sa nad Írsko. Za ním k nám od juhozápadu prúdi teplý a vlhký vzduch. Počas dňa bude prevažne oblačno až zamračené.

Na viacerých miestach sa očakáva dážď alebo dážď so snehom, vo vyšších polohách a spočiatku miestami aj v nižších oblastiach najmä na strednom a východnom Slovensku sa môže vyskytnúť sneženie. Ráno sa môže lokálne vytvoriť poľadovica a miestami bude hmlisto.

Denné maximá dosiahnu 0 °C až 6 °C, na juhozápade sa vyšplhajú na 6 °C až 11 °C. Vo výške 1500 metrov nad morom sa očakáva približne -2 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 9 m/s, na severe môže byť vietor silnejší a v nárazoch dosiahnuť až 16 m/s. Nad pásmom lesa sa očakáva búrlivý vietor až víchrica.

Teploty sa vyšplhajú až na 14 °C

V najbližších dňoch sa oteplenie ešte zvýrazní. Na západe krajiny sa teploty môžu pohybovať okolo 10 °C, inde od 3 °C do 7 °C. Vrchol príde vo štvrtok a piatok, keď sa maximálne teploty budú pohybovať medzi 3 °C až 9 °C, pričom na západe môžu dosiahnuť až 14 °C. Takéto hodnoty sú na február nadpriemerné a budú pôsobiť takmer jarným dojmom.

Príde pudký obrat, úsmevy z tepla nám doslova zamrznú

Teplé prúdenie však nebude mať dlhé trvanie. Už počas víkendu začne od západu postupovať studený front, ktorý prinesie zrážky a rýchly pokles teplôt. Od severu sa do Európy rozšíri veľmi chladný vzduch, ktorý môže spôsobiť návrat plnohodnotnej zimy. Teploty môžu opäť klesnúť pod 0 °C a postupne sa môže objaviť aj sneženie. Kým ešte pred pár dňami budú mnohí vychádzať von bez hrubých kabátov, už krátko nato sa môže stať, že úsmevy z tepla nám doslova zamrznú na tvári.

