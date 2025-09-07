Počasie obráti kormidlo: Po búrlivej sobote príde slnečná nedeľa, teploty vyskočia až k +27 °C. Nový týždeň opäť prekvapí

Foto: TASR - Pavol Zachar

Nina Malovcová
Aj po víkendových búrkach vyjde slnko.

Po sobote, ktorú sprevádzali búrky najmä vo východnej časti Slovenska, sa počasie konečne upokojí. Nedeľa prinesie príjemnejšiu atmosféru, ideálnu na prechádzku mestom alebo oddych mimo domova.

Podľa portálu iMeteo bol prvý septembrový týždeň poriadne rozmanitý. Po horúcich dňoch nasledovali búrky, ktoré v sobotu zasiahli viaceré regióny až v troch vlnách. Posledná z nich dorazila krátko po 14. hodine a priniesla dážď a ochladenie najmä obyvateľom východného Slovenska. Práve tam sa teraz môžu tešiť na pokojnejšiu nedeľu.

Pokojnejšia nedeľa bez búrok

Studený front, ktorý cez víkend priniesol nestabilné počasie, sa už posunul ďalej. Od severu sa k nám dostane okraj tlakovej výše, čo znamená viac slnka a minimum zrážok. Jasnú až polojasnú oblohu môže narušiť len Prešovský kraj, kde sa miestami očakávajú slabé prehánky. Tie by však nemali priniesť viac než 3 milimetre zrážok.

Foto: TASR – Pavol Zachar

Maximálne denné teploty budú v nedeľu na západnom Slovensku dosahovať od +20 °C do +24 °C. Východ krajiny si však udrží vyššie hodnoty, miestami až +27 °C a v pohraničí Košického kraja dokonca aj o niečo viac.

Výhľad na nasledujúce dni

Pokojnejšie počasie bude pokračovať aj počas nadchádzajúceho pracovného týždňa. Denné teploty sa budú pohybovať vysoko nad normálom. V najteplejších dňoch môžu vystúpiť až na +29 °C. Obloha zostane väčšinou jasná až polooblačná, takže leto sa u nás ešte tak skoro nekončí.

Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, nový týždeň začne pokojne, ale obloha ukáže svoju premenlivosť. Ráno môže viaceré oblasti zahaliť hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa budú miestami, na západe iba ojedinele, vytvárať prehánky alebo búrky. Vzduch zostane príjemne teplý, s maximami od 23 do 28 °C.

Ilustračná foto: Needpix

Utorok už prinesie viac slnka. Väčšina územia sa zobudí do jasného alebo polojasného rána, hoci v údoliach sa ešte môže držať hmla. Cez deň sa v stredných a východných regiónoch objavia prehánky a občasné búrky, no nebudú mať plošný charakter. Teploty budú opäť letné, od 23 do 28 °C, pričom noci prinesú príjemné osvieženie s hodnotami od 15 do 10 °C, v chladnejších dolinách aj okolo 8 °C.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Je to desivé: Kosatky znovu útočia na lode v európskych moriach, posádky museli zachraňovať. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus
Dcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robilaDcére posielala 50 správ denne, písala, že má skočiť z mosta a zomrieť: Matka takto odôvodnila, prečo to robila
Katka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapiloKatka praxovala v nemocnici v Japonsku: Ľudia sa tu k sebe správajú vždy s úctou, toto ma prekvapilo
Spal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny strojSpal s 5-tisíc ženami, mal znásilniť 13-ročného chlapca: Charlie Sheen zarábal milióny, tvrdil, že je sexuálny stroj
Za obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vecZa obed som dala 22,70 €: Jedla som v najlepšej reštaurácii z Na nože, ktorej dal Novák 5 nožov. Vystrašila ma jedna vec
Nikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániťNikdy sa to nemalo stať: Najväčšia národná tragédia za 20 sekúnd pochovala pod betónom 1 500 ľudí, dalo sa tomu zabrániť
Dcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetokDcéra sa mu narodila mŕtva, opatroval sestru s rakovinou: Keanu Reeves zažil veľa zlého, má 380-miliónový majetok
Toto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálomToto je skrytý poklad iba 30 minút od Slovenska. Vyskúšali sme reštauráciu z českého Na nože a plavili sa čarovným areálom
Jana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuseJana pracuje v Nórsku: Za leto sa tu dá zarobiť aj 10-tisíc eur, hodinová mzda je okolo 17 eur. Niekedy pracujem 14 dní v kuse
Najväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrťNajväčšia a najmodernejšia: V „európskom Alcatraze“ natáčali Stranger Things. Bol symbolom teroru, horší ako smrť
Navštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dychNavštívili sme nenápadný skrytý raj: Prezývajú ho slovenské Plitvice, svojou krásou vám vyrazí dych

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac