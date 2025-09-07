Počasie obráti kormidlo: Po búrlivej sobote príde slnečná nedeľa, teploty vyskočia až k +27 °C. Nový týždeň opäť prekvapí

Po sobote, ktorú sprevádzali búrky najmä vo východnej časti Slovenska, sa počasie konečne upokojí. Nedeľa prinesie príjemnejšiu atmosféru, ideálnu na prechádzku mestom alebo oddych mimo domova.
Podľa portálu iMeteo bol prvý septembrový týždeň poriadne rozmanitý. Po horúcich dňoch nasledovali búrky, ktoré v sobotu zasiahli viaceré regióny až v troch vlnách. Posledná z nich dorazila krátko po 14. hodine a priniesla dážď a ochladenie najmä obyvateľom východného Slovenska. Práve tam sa teraz môžu tešiť na pokojnejšiu nedeľu.
Pokojnejšia nedeľa bez búrok
Studený front, ktorý cez víkend priniesol nestabilné počasie, sa už posunul ďalej. Od severu sa k nám dostane okraj tlakovej výše, čo znamená viac slnka a minimum zrážok. Jasnú až polojasnú oblohu môže narušiť len Prešovský kraj, kde sa miestami očakávajú slabé prehánky. Tie by však nemali priniesť viac než 3 milimetre zrážok.
Maximálne denné teploty budú v nedeľu na západnom Slovensku dosahovať od +20 °C do +24 °C. Východ krajiny si však udrží vyššie hodnoty, miestami až +27 °C a v pohraničí Košického kraja dokonca aj o niečo viac.
Výhľad na nasledujúce dni
Pokojnejšie počasie bude pokračovať aj počas nadchádzajúceho pracovného týždňa. Denné teploty sa budú pohybovať vysoko nad normálom. V najteplejších dňoch môžu vystúpiť až na +29 °C. Obloha zostane väčšinou jasná až polooblačná, takže leto sa u nás ešte tak skoro nekončí.
Ako informuje Slovenský hydrometeorologický ústav, nový týždeň začne pokojne, ale obloha ukáže svoju premenlivosť. Ráno môže viaceré oblasti zahaliť hmla alebo nízka oblačnosť. Počas dňa sa budú miestami, na západe iba ojedinele, vytvárať prehánky alebo búrky. Vzduch zostane príjemne teplý, s maximami od 23 do 28 °C.
Utorok už prinesie viac slnka. Väčšina územia sa zobudí do jasného alebo polojasného rána, hoci v údoliach sa ešte môže držať hmla. Cez deň sa v stredných a východných regiónoch objavia prehánky a občasné búrky, no nebudú mať plošný charakter. Teploty budú opäť letné, od 23 do 28 °C, pričom noci prinesú príjemné osvieženie s hodnotami od 15 do 10 °C, v chladnejších dolinách aj okolo 8 °C.
