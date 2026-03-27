Počasie na Slovensku robí šarapatu: Silný vietor sfúkol dodávku do priekopy, stále naberá na sile

Foto: Facebook/Polícia SR - Košický kraj﻿

Nina Malovcová
TASR
Silný vietor ohrozuje premávku.

Silný vietor komplikuje premávku na ceste I/16 v úseku Moldava nad Bodvou – Rožňava, do priekopy už sfúkol prázdnu plachtovú dodávku s prívesom. Polícia vodičov upozorňuje aj na mieste.

„Policajti v danom úseku upozorňujú vodičov najmä nákladných motorových vozidiel na nebezpečný prejazd pre silný nárazový vietor. V prípade potreby môže byť nevyhnutné aj odplachtovanie prívesu alebo návesu, aby sa znížilo riziko ďalších udalostí,“ uvádza košická krajská polícia na sociálnej sieti, ktorá na zvýšenú opatrnosť vyzýva všetkých vodičov prechádzajúcich uvedeným úsekom.

Vietor sfúkol dodávku

Bočný vietor sfúkol dodávku v časti Dvorníky-Včeláre. Vodič sa pri udalosti nezranil. Vo viacerých lokalitách Slovenska treba v piatok počítať so silnejším vetrom. Meteorológovia preto pre viaceré okresy vydali výstrahy prvého a druhého stupňa. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na webe.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí pre celý Bratislavský a Trnavský kraj, viaceré okresy v Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji a pre okres Brezno. Vietor tam môže dosiahnuť priemernú rýchlosť okolo 45 kilometrov za hodinu. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblastiach bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.

Veternejšie môže byť aj na horách. Výstraha druhého stupňa pred vetrom na horách platí pre okresy Brezno, Banská Bystrica, Martin a Ružomberok, výstraha prvého zase pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Žilina, Liptovský Mikuláš a Poprad.

V akom stave sú cesty

Cesty na území Slovenska sú zjazdné. Týka sa to všetkých sledovaných diaľničných úsekov, rýchlostných ciest, ciest prvej, druhej a tretej triedy aj horských priechodov. Na niektorých miestach však vodiči musia rátať s poľadovicou či so snehom. Upozornila na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Foto: SITA/AP

Poľadovica sa nachádza na ceste druhej triedy Palcmanská Maša – Sykavka. So snehom zase treba rátať najmä v kopcovitých oblastiach prevažne na severnej polovici stredného a východného Slovenska. Vodiči si musia dať takisto pozor na padanie skál v niektorých úsekoch horských priechodov Donovaly a Šturec.

Slovensko zasypal sneh: Husté sneženie už komplikuje dopravu, situácia sa stále zhoršuje

Spáchal jeden z najväčších finančných podvodov v dejinách: Peniaze mu posielal „skoro každý", nakradol 65 miliárd
Boli sme v Pivárni u Kultána z novej časti Na nože: Obed za 56 eur, čipsy na cestovinách prekvapili
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ OnlyFans nahromadil 4,7 miliardy dolárov. Ukrajinec Leonid prehral boj s rakovinou
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac