Počasie ich neodradilo: Nesúhlas s krokmi vlády vyhnal ľudí do ulíc, protesty sa konajú vo viacerých mestách

Foto: TASR/František Iván

Nina Malovcová
TASR
Ulice miest zaplnili protestujúci, opozícia kritizuje vládu Roberta Fica.

V Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici i v ďalších mestách na Slovensku sa v utorok večer konajú protesty. Upozorniť chcú na nesúhlas s poslednými krokmi vládnej koalície, ako napríklad prijatie novely Trestného zákona, zmena v Trestnom poriadku či transformácia Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad.

Zhromaždenia organizuje opozičné hnutie PS spolu s ďalšími opozičnými stranami KDH, SaS a mimoparlamentnými Demokratmi. Vystúpenia na protestoch avizovali aj zástupcovia strany Za ľudí, v Bratislave by mal mať prejav i predseda mimoparlamentnej Maďarskej aliancie László Gubík.

Kritika vlády a výzva prezidentovi

Robert Fico a jeho vláda posúvajú Slovensko k mafiánskemu spôsobu vládnutia. Práve teraz je chvíľa, keď musíme ako spoločnosť vyvinúť maximálny tlak a jasne povedať, že si únos štátu nenecháme páčiť,“ vyhlásil šéf PS Michal Šimečka. „A práve dnes spoločne a nahlas vyzveme prezidenta Petra Pellegriniho, aby využil svoje právomoci, vetoval hanebné zmeny Trestného zákona a vrátil ich späť do parlamentu,“ doplnil.

Opozícia kritizuje, že do novely Trestného zákona, ktorá rieši problém s drobnými krádežami, pribudli na poslednú chvíľu zásadné zmeny. Rozšíri sa napríklad skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj na súvis s konaním „cudzej moci“ a tiež sa zavádza trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“.

Zmeny v Trestnom poriadku a kajúcnici

V Trestnom poriadku sa upravuje aj inštitút spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov. Koalícia zmeny odôvodňovala napríklad tým, že slobodná politická súťaž bola ovplyvňovaná zo zahraničia v prípade parlamentných volieb z roku 2023. Úprava inštitútu kajúcnika sa zase podľa koaličných poslancov zneužívala pri odsúdení osôb na základe výpovedí kajúcnika, ktoré sa ukázali ako nedôveryhodné.

Foto: TASR/František Iván

Súdy sa podľa koalície nedostatočne vyrovnávajú s hodnotením ich dôveryhodnosti. Pri transformácii ÚOO na nový úrad koalícia deklaruje, že vracia spravodlivosť do systému ochrany oznamovateľov. Úrad podľa nej už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou.

