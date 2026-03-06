Počasie dnes prekvapí: Slovensko čaká slnečný deň s teplotami do 17 °C, objaviť sa môže aj nebezpečný jav

Začiatok marca prináša na Slovensko počasie, ktoré pripomína skôr pokročilú jar než koniec zimy. Teploty sa dnes vyšplhajú až na 17 °C a podobne príjemné podmienky vydržia aj počas víkendu. Mnohí tak zažijú prvé dni v roku, ktoré budú ideálne na dlhšie prechádzky či pobyt v prírode aj bez nutnosti obliekania kabátov a búnd.
Podľa portálu iMeteo stojí za týmto vývojom rozsiahla tlaková výš, ktorá sa nachádza nad našou a neskôr karpatskou oblasťou. Po jej okraji k nám prúdi teplý vzduch, ktorý spôsobuje výrazne nadpriemerné teploty na začiatok marca.
Piatok prinesie slnečné a veľmi teplé počasie
Počas dnešného dňa bude podľa predpovede Slovenského hydrometeorologického ústavu na väčšine územia jasno až takmer jasno. Ráno sa môže výnimočne vyskytnúť hmla, ktorá sa však rýchlo rozplynie. Najvyššia denná teplota vystúpi na 12 °C až 17 °C, čo sú hodnoty, ktoré bývajú typické skôr pre apríl.
Aj vo vyšších polohách bude pomerne príjemne, vo výške približne 1500 metrov nad morom sa očakáva teplota okolo 5 °C. Vietor bude väčšinou slabý, alebo sa takmer neprejaví. Na západe Slovenska môže fúkať slabý východný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do približne 20 km/h. Zrážky sa neočakávajú.
Víkend prinesie prvé skutočne jarné dni
Teplé počasie sa nekončí ani po dnešku. Sobota aj nedeľa by mali priniesť prevažne jasnú oblohu a denné teploty približne do 17 °C, pričom na juhozápade Slovenska môžu lokálne vystúpiť až na 18 °C. Takéto hodnoty sú na začiatok marca pomerne nezvyčajné. Stabilné počasie bez zrážok vytvorí ideálne podmienky na výlety, turistiku či pobyt vonku.
Meteorológovia zároveň upozorňujú na možnosť mierneho zakalenia oblohy. Vo vyšších vrstvách atmosféry sa môže objaviť jemný saharský prach, ktorý sa do Európy dostáva spolu s prúdením teplého vzduchu zo severnej Afriky. Prejaví sa najmä jemným oparom alebo menej výraznou modrou farbou oblohy. Samotné počasie však výrazne neovplyvní.
Slnko a teploty ako na jar
Sobota sa môže na niektorých miestach začať hmlou alebo nízkou oblačnosťou, tá by sa však mala rýchlo rozplynúť. Následne sa očakáva prevažne jasná až polooblačná obloha. Denné teploty vystúpia približne na 12 °C až 17 °C. Na juhu a západe Slovenska môže pri dlhšom slnečnom svite teplota ojedinele dosiahnuť aj 18 °C. Takéto hodnoty sú na začiatok marca pomerne nezvyčajné a viac pripomínajú počasie v druhej polovici jari.
Aj druhý víkendový deň prinesie stabilné a pokojné počasie. Do našej oblasti bude naďalej zasahovať tlaková výš, ktorá udrží oblohu prevažne jasnú a bez zrážok. Teploty sa opäť dostanú približne na 17 °C, na juhozápade Slovenska môže byť lokálne ešte o niečo teplejšie. Vietor zostane slabý, jeho rýchlosť sa bude pohybovať približne medzi 5 až 25 km/h.
Príroda reaguje na nezvyčajne teplé dni
Nadpriemerne teplé počasie by malo pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Teploty môžu zostať približne o 4 °C až 8 °C vyššie, než je dlhodobý priemer pre toto obdobie. Príroda na takéto podmienky reaguje veľmi rýchlo.
Na viacerých miestach Slovenska už kvitnú snežienky a podľa slovenských ornitológov sa na naše územie vrátil aj prvý bocian tejto jari. Hoci jar prichádza skôr než zvyčajne, meteorológovia upozorňujú, že zima sa ešte môže v priebehu marca krátkodobo pripomenúť.
Nahlásiť chybu v článku