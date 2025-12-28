Počasie bude na Slovensku vyčíňať aj v pondelok. Vo viacerých krajoch hrozí víchrica

Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. decembra). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13:00 hod.) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1 500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 – 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 – 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.
