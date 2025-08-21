Pobočky slovenskej pošty čaká od decembra zmena: Ľudia tam vybavia už aj túto dôležitú vec

Úhrady súdnych poplatkov a správnych poplatkov budú po novom možné prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Vyplýva to z novely zákona o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, ktorý dnes schválila vláda.
V súčasnosti je úhrada súdnych poplatkov a správnych poplatkov, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu samosprávy za vybrané služby preneseného výkonu štátnej správy, zabezpečená prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov, známeho aj ako služba eKolok.
Zmena začne platiť v decembri
Tento centrálny systém prevádzkuje prevádzkovateľ systému, ktorým je právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu a ktorý v minulosti zabezpečoval predaj a distribúciu kolkových známok. „Výsledkom zmenených právnych predpisov bude možnosť úhrady súdnych poplatkov a správnych poplatkov, buď prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov Štátnej pokladnice alebo prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov prevádzkovateľa systému, ktorým je Slovenská pošta, a. s.,“ uviedlo Ministerstvo financií SR.
Zmena by konkrétne mala nadobudnúť účinnosť 1. decembra. Spôsoby úhrady prostredníctvom centrálneho systému evidencie poplatkov prevádzkovateľa systému sú podľa rezortu financií hotovosť, platobná karta, poštový poukaz a bezhotovostný prevod z účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb.
Rôzne spôsoby platby
„Na vykonanie platby sa použije technické zariadenie prevádzkovateľa systému, platobná brána alebo platobný predpis,“ uvádza sa v novele zákona s tým, že poplatky sa platia na účet prevádzkovateľa systému. „Platbu v hotovosti alebo platobnou kartou na súde, orgáne štátnej správy súdov alebo orgáne prokuratúry možno vykonať, ak tento orgán má na tento spôsob platby vytvorené technické podmienky,“ konštatuje novela.
Na technickom zariadení prevádzkovateľa systému alebo technickom zariadení Štátnej pokladnice sa podľa rezortu financií môžu platiť poplatky v hotovosti, ak suma na úhradu neprevyšuje 500 eur. Na technickom zariadení prevádzkovateľa systému umiestnenom na pošte alebo na technickom zariadení zmluvnej strany Štátnej pokladnice sa môžu platiť poplatky v hotovosti do sumy 15 000 eur.
