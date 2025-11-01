Po tragédii kúpil 15 pozemkov, stavia na nich domy: Muž, ktorý vyhral 2 miliardy v lotérii, rozdelil ľudí na dva tábory

Patrí k mimoriadne úzkej skupine ľudí, ktorým sa podarilo zbohatnúť cez hazard. V lotérii Powerball vyhral astronomickú sumu 2 miliardy dolárov.
Castro sa rozhodol pre jednorazovú výplatu, čím sa jeho výhra znížila približne o polovicu. Ďalšie milióny smerovali do štátnej pokladnice formou daní. Napriek tomu mu na účte zostalo približne 628,5 milióna dolárov (asi 541 miliónov eur).
Po prevzatí peňazí vo februári 2023 začal investovať – kupoval nehnuteľnosti, luxusné autá a výrazne posilnil aj svoju osobnú bezpečnosť. Nový životný štýl si osvojil rýchlo, akoby bol boháčom odjakživa. Teraz však jeho meno opäť koluje v médiách. Nie kvôli astronomickej výhre, ale pre kontroverzné rozhodnutie po lesnom požiari, ktorý zasiahol losangelskú komunitu Altadena, píše Unilad.
Skúpil pozemky po tragédii, stavia na nich nové domy
Castro bol jedným z mnohých obyvateľov, ktorí pri katastrofe stratili domov.
Krátko po nešťastí kúpil 15 pozemkov v postihnutej oblasti a investoval okolo 10 miliónov dolárov (zhruba 8,7 milióna eur) do budúcej výstavby. Na pozemkoch stavia nové domy, ktoré chce následne predať.
Práve tento krok vyvolal vlnu nevôle a hnevu. Mnohí obyvatelia a aktivisti ho obviňujú, že sa snaží profitovať zo strašnej tragédie. V reakcii na jeho rozhodnutie vznikla aj petícia požadujúca prijatie legislatívy, ktorá by zabránila „korporátnemu preberaniu komunít postihnutých katastrofou“ a ochránila miestnych obyvateľov pred vysídľovaním.
Castro neodmietol teóriu o zarábaní, no pokúsil sa ju zasadiť do širšieho kontextu. V rozhovore pre Wall Street Journal uviedol: „Zisková marža nemusí byť závratná, ale nebudem stavať domy len preto, aby som ich následne rozdal.“
Podľa jeho slov sa do projektu pustil nie pre zisk, ale z presvedčenia, že obnova tohto územia má hlbší zmysel. Chce, aby niekdajšia sláva komunity Altadena nezanikla, a verí, že sa mu podarí zachovať aspoň časť jej pôvodnej identity. Castro zároveň uviedol, že odmieta spolupracovať s investormi, ktorí by chceli nové nehnuteľnosti kupovať za účelom prenájmu. Jeho cieľom je, aby sa domy dostali výhradne k rodinám, ktoré sa chcú v Altadene trvalo usadiť.
Na sociálnej sieti neskôr napísal: „Chcem, aby to tu vyzeralo ako v starej štvrti.“ Reakcie obyvateľov na seba nenechali dlho čakať. Jeden z miestnych komentoval: „Vie, čo robí? Existuje riziko, že postaví zlé projekty a premrhá svoje peniaze. A, samozrejme, my hlúpučkí Kalifornčania sa obávame, že na tom ešte aj zarobí.“
Castro odpovedal s nadhľadom: „Haha, jasné, rozumiem. Je to veľký projekt. Mám však okolo seba tím solídnych ľudí, ktorí mi pomáhajú udržať ho v chode.“
Do diskusie sa zapojil aj ďalší obyvateľ, ktorý situáciu zhrnul zmierlivejšie: „Vyrastal tu a väčšina z nás sa asi zhodne na tom, že je lepšie, ak sa do toho pustí bohatý chalan z komunity, než aby to prevzal nejaký zahraničný konglomerát.“
