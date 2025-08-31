Po lete sa mení situácia na pumpách: Ceny palív majú novú prognózu, toto očakávajú analytici

Ilustračné foto: Pexels

SITA
Tomáš Čapák
Po skončení dovolenkovej sezóny sa očakáva pokles dopytu po palivách.

Po letných dovolenkách čaká slovenských motoristov pokojné obdobie. Analytici predpokladajú stagnáciu cien benzínov a nafty na našich čerpacích staniciach. Počas prvých jesenných dní by mohli ceny pohonných látok dokonca klesať, keďže po skončení dovolenkovej sezóny sa očakáva pokles dopytu po palivách.

„Výhľad pre ceny ropy ostáva skôr stagnujúci. Obchodníci vyčkávajú na ďalší impulz, ktorý by mohol trh nasmerovať jasnejším smerom. Na domácom trhu s pohonnými látkami preto neočakávame dramatické pohyby. V najbližších týždňoch by ceny mali zostať stabilné, s priestorom pre postupný pokles najmä pri benzínoch počas jesene, keď sezónny dopyt postupne poklesne,“ uviedol pre SITA analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Stagnácia

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík očakáva na budúci týždeň stagnáciu cien palív z dôvodu zmiešaných fundamentov vplývajúcich na cenu ropy. Ceny pohonných hmôt budú podľa neho oscilovať na úrovni približne 1 až 2 centy za liter benzínu či nafty. „Aktuálne poklesy sú prevládajúcim pozitívnym faktorov pre vodičov,“ dodal Bajzík.

Slovenskí motoristi majú aj v závere leta priestor na úsporu pri správnom načasovaní tankovania. Najväčší rozdiel oproti domácim cenám podľa Boháčka prináša Bulharsko, kde je liter benzínu lacnejší až o 27 centov a nafty o 21 centov. Pri plnej 50-litrovej nádrži to znamená zníženie nákladov o vyše 13 eur. Podobne priaznivé sú ceny aj v Poľsku a Česku, ktoré tak zostávajú atraktívnou „tankovacou zastávkou“ už na začiatku cesty.

Rozdiel až 51 centov pri benzíne

Naopak, južná Európa potvrdzuje povesť drahej destinácie, V Grécku stojí benzín až o 24 centov viac než doma a v Taliansku je nafta drahšia o 20 centov na liter. To môže pri dlhých cestách cez viacero krajín navýšiť rozpočet rodiny o desiatky eur. „Zaujímavé je, že rozdiel medzi najlacnejším Bulharskom a najdrahším Gréckom predstavuje pri nafte až 32 centov a pri benzíne 51 centov. Pri dvoch cestách tam a späť tak rozdiel vo výdavkoch môže presiahnuť 100 eur,“ upozornil Boháček.

Ilustračné foto: Unsplash

Rakúsko, Slovinsko či Chorvátsko sa nachádzajú v strednom pásme. Tankovanie je tu už takmer na úrovni slovenských cien a rozhoduje skôr praktická dostupnosť pumpy. „Celkovo sme však toto leto tankovali aj v blízkom zahraničí medziročne v priemere približne o 3,5 % lacnejšie, takže úspory na cestu sme mohli využiť na iné dovolenkové výdavky,“ podotkol Boháček.

Priemerné ceny štandardného benzínu aj nafty na domácich čerpacích staniciach v 34. týždni tohto roka podľa údajov Štatistického úradu SR klesli, pričom natural 95 oktánový benzín sa v priemere predávala za 1,501 €/l a liter motorovej nafty sme v rovnakom období zakúpili v priemere za cenu 1,419 €/l. Ceny palív sú na konci augusta najlacnejšie za posledný viac ako mesiac a medziročne sú lacnejšie v priemere o 3 %.

Vedci spustili kameru do temnej priekopy. V hĺbke 2 150 metrov natočili niečo, čo ešte…

