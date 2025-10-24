PN čaká veľká zmena: Lekári sú proti, Sociálna poisťovňa mnohým skomplikuje život. Takto to bude fungovať

Od začiatku budúceho roka sa sprísnia pravidlá pre uznávanie práceneschopnosti. Cieľom je obmedziť prípady, keď sú ľudia podľa Sociálnej poisťovne zbytočne na péenke a zneužívajú systém. Novinkou bude, že ak lekár bude chcieť do siedmich dní opäť vystaviť péenku pacientovi, ktorému ju predtým ukončil posudkový lekár Sociálnej poisťovne, bude na to potrebovať jeho súhlas.
Bez tohto povolenia pacient nebude môcť ísť na maródku ani s inou diagnózou. O novinke informuje portál TVNoviny. Sociálna poisťovňa tvrdí, že zmeny sú reakciou na prípady, keď lekári opakovane vystavovali péenky osobám, ktoré ich podľa kontrol nepotrebovali. Ročne ide o tisíce takýchto prípadov. V roku 2024 bolo vystavených takmer 15-tisíc opakovaných péeniek, pričom od januára do konca septembra tohto roka ich bolo približne 9 500. Až štvrtinu z nich označili posudkoví lekári za neopodstatnené.
Zásah do kompetencií
Lekári však nové pravidlá kritizujú. Tvrdia, že ide o zásah do ich kompetencií a že posudkoví lekári často nepoznajú reálny zdravotný stav pacienta ani priebeh jeho liečby. Podľa prezidenta Asociácie súkromných lekárov Mariána Šótha sa hodnotí len dĺžka práceneschopnosti, nie jej dôvody. Na zmeny upozorňuje aj Asociácia na ochranu práv pacientov. Tá sa obáva, že prísnejšie kontroly môžu poškodiť ľudí s vážnymi diagnózami.
