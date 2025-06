Pivo za 100 €: Kontroverzný podnik v obľúbenej destinácii chcel od zákazníka šialenú sumu za nápoj. Takto si ho dal za 7 €

Koľko ste ochotní zaplatiť na dovolenke za drink? Ak sa chystáte v lete k moru, pravdepodobne počítate s tým, že nápoje v reštauráciách či baroch budú drahšie, ako keď si zbehnete na pivo niekam do slovenskej krčmy (aj keď aj u nás tie ceny dokážu prekvapiť). No dali by ste za alkoholický drink 100 eur?

Ak je vašou jednoznačnou odpoveďou nie, možno by ste mali prehodnotiť prípadnú návštevu tohto podniku na obľúbenom gréckom Mykonose, radia ľudia, ktorí ho navštívili a neodchádzali s najlepšími skúsenosťami. Nesie názov DK Oyster a podľa hodnotení návštevníkov na TripAdvisore sa neteší najlepšej povesti. Na základe viac ako 2-tisíc reakcií ľudí mu svieti skóre 2,1/5 a nachádza sa až na 345 mieste spomedzi 389 hodnotených reštaurácií na portáli.

Kde je problém?

V recenziách mnohí opakujú, že podľa ich skúseností má ísť o scam a uvádzajú, že sa ich podnik mal pokúsiť nejakým spôsobom obrať o peniaze. Len pred pár dňami nespokojný návštevník uviedol, že sa mu reštaurácia snažila naúčtovať 100 eur za 1 liter piva.

„Poprosili sme o miesto na ležadlách na slnku a vypýtali si nápojový lístok. Obsluha nám ponúkla 1 liter piva za 100 eur!“ opísal svoju skúsenosť. Pokračoval tým, že keď túto vysokú sumu odmietli akceptovať, zamestnanec ju začal zjednávať smerom nadol. „Ale už sme tam nezostali,“ priznal s tým, že napokon na inom mieste si každý dal pivo za 7 eur, čo je neporovnateľná čiastka.

Nejde o prvý prípad, kedy ľudia odchádzali z podniku naštvaní

V recenziách nahnevaných zákazníkov si ďalej prečítame obvinenia, podľa ktorých má podnik lákať návštevníkov ležadlami zadarmo, no realita je napokon iná a nechajú v ňom väčšiu sumu, než keby si zaplatili inde aj za ležadlá. Spomína sa nepríjemná obsluha, ktorá má urážať zákazníkov. Opakuje sa aj to, že nechcú poskytnúť jedálny a nápojový lístok, ľudia si teda objednajú bez toho, aby vedeli, koľko čo stojí a pri platení na nich čaká šok.

Tieto recenzie a negatívne skúsenosti zákazníkov sme neoverovali, no ak sú všetky pravdivé, je dobré, aby o nich boli ľudia dopredu informovaní. Takže len dve dobré rady od nás — ak si nechcete pokaziť dovolenku, vždy si prečítajte recenzie predtým, než vojdete do nejakej reštaurácie alebo si zarezervujete ubytovanie. A kým si objednáte obľúbený drink, skontrolujte, koľko stojí.