Pijú ho aj Slováci: Z najhoršieho českého nápoja sa mnohým dvíha žalúdok, na jeho chuť nikdy nezabudnete

Aký nápoj vám napadne ako prvý, keď sa povie Česko? Ak je vašou odpoveďou pivo, nie ste jediný. Je nepochybne typickým pre túto krajinu. No čo by ste označili za úplne najhorší český nápoj?

Gastronomická encyklopédia Taste Atlas zostavila rebríček najhoršie hodnotených českých nápojov, ktorý vychádza z hodnotení ľudí z celého sveta. Prekvapením nie je, že sa na jeho čele nachádza alkohol, no nie práve spomínaný zlatý mok.

Jeho chuť sa nedá dostať z pamäti

Absolútne tým najhorším, čoho sa môžete u našich susedov napiť, je podľa tohto rebríčka tuzemák. Taste Atlas o ňom hovorí ako o náhrade karibského rumu. Dodáva, že okrem iného sa používa aj ako prísada do dezertov, napríklad vianočných koláčikov. V hodnotení obstál len na 2,6 hviezdičky z 5, čo znamená, že mnohým nebol úplne po chuti.

Na druhom mieste sa nachádza brnenské pivo s 3,2 hviezdičkami a tretiu priečku obsadil nápoj, ktorý konečne neobsahuje alkohol, a k týmto dvom vytvára príjemný kontrast. Nie je ním nič iné, než žinčica. Taste Atlas vysvetľuje, že ide o slovenský mliečny nápoj, avšak si ho vychutnávajú aj v Česku a Poľsku. Svieti mu 3,3 hviezdičky z 5.

Pravdepodobne každý z nás pozná niekoho, kto by si nedal ani rum, pivo a už vôbec nie žinčicu. No ak patríte do druhej skupiny, alkohol pite hlavne s rozumom. Alebo keď už, dajte si radšej tú žinčicu.