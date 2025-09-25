Petra Dubayová to povedala na rovinu: Tejto babskej povery o tehotenstve už bolo dosť, určite ste ju počuli tiež

Niektoré zaužívané povery o materstve a vzhľade žien majú korene hlboko v tradíciách, no v dnešnom svete pôsobia stále častejšie ako prežitok.
Ako napísala na svojom Instagrame, počas tehotenstva sa jej často prihovárali ľudia – známi aj úplne cudzí – s poznámkami, že „žiarila“ a určite čaká chlapca, pretože opeknela. Petra sa pri týchto slovách viackrát pozastavila a začala uvažovať, odkiaľ sa podobné povery vlastne berú a prečo im ešte stále prikladáme váhu.
Zamyslenie nad starými poverami
„Spomenula som si na to, ako mi počas tehotenstva množstvo ľudí (aj takých, ktorých som nepoznala) hovorilo, že určite budem mať chlapčeka, lebo som opeknela,“ napísala Petra Dubajová. Vysvetlila, že podobná povera o tom, že dievčatko matke „berie krásu“, ju priviedla k otázke, prečo by nenarodené dievča malo byť vopred spájané s niečím negatívnym.
„Vtedy som sa zamyslela nad nezmyselnosťou tohto tvrdenia, tejto povery, či „prúpovídky“. Že dievčatko berie matke krásu. A prišlo mi to ľúto. Prečo by to tak malo byť? Prečo ešte nenarodené dievča dávame do pozície, že by malo niečo matke brať, že by s ňou mala súperiť a vôbec, že je také dôležité, ako človek vyzerá. Divné, nie?“ dodala. Sama priznala, že nejde o hnev, ale skôr o úprimné zamyslenie: „Toto nie je roztrpčenie, len zamyslenie, lebo ma to vlastne vždy pousmialo a trochu zamrzelo.“
