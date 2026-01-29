Petícia proti peniazom pre Ukrajinu: Ľudia dostávajú do schránok hárky, vláda vyzýva k podpisu

Foto: TASR/AP

Martin Cucík
TASR
Viktor Orbán ide tvrdo proti financovaniu Ukrajiny.

V Maďarsku začali obyvateľom distribuovať vládnu petíciu proti financovaniu Ukrajiny z Európskej únie. Podľa servera tenyek.hu to oznámil na tlačovej konferencii vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Doručovanie Národnej petície sa začalo vo štvrtok a práve dnes boli do programu rokovania v Bruseli zaradené nové finančné požiadavky Ukrajiny, pripomenul Gulyás, ktorý vyzval Maďarov, aby vyplnili petíciu a dali jasne najavo, že Maďarsko si neželá, aby sa vojna predlžovala a že krajina nechce platiť náklady na vojnu.

Podľa slov Gulyása vstup Ukrajiny do EÚ a NATO neprináša stabilitu do tohto regiónu, ale predstavuje neprijateľnú záťaž pre európske krajiny. „Európa už poskytla Ukrajine pomoc vo výške 193 miliárd eur a Európska komisia oznámila ďalších 90 miliárd eur. Ukrajinci žiadali ďalších 800 miliárd eur, potom ďalších 700 miliárd eur a teraz predložili žiadosť o ďalšie sumy,“ dodal.

„Závisť“ voči podpore Ukrajiny

Maďarsko nechce platiť tento účet. Nie je správne, aby EÚ financovala Ukrajinu v rozsahu, v akom nikdy nefinancovala žiadny zo svojich členských štátov,“ podčiarkol šéf úradu vlády, podľa ktorého suma, ktorú Európa poslala Ukrajine za posledné štyri roky, je trikrát vyššia ako suma, ktorú Maďarsko dostalo za 22 rokov svojho členstva v EÚ.

Foto: SITA/AP

Európska komisia 14. januára predstavila balík legislatívnych návrhov na zabezpečenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, ktorá má slúžiť ako finančná pomoc na roky 2026 a 2027. Pokryť ju má rezerva rozpočtu EÚ a Komisia preto navrhla zmeniť nariadenie o svojom viacročnom finančnom rámci aj tzv. Nástroj pre Ukrajinu.

EÚ by chcela začať poskytovať finančnú podporu Ukrajine v druhom štvrťroku 2026. Slovensko, Maďarsko a Česko si na decembrovom samite EÚ vyrokovali výnimku z istenia tejto pôžičky.

Petičné hárky posielajú poštou, občania Maďarska ich môžu vyplniť do 23. marca.

