Viktor Orbán má veľký problém: Voľby pre neho nevyzerajú vôbec dobre, v prieskumoch prehráva

Preferencie politických strán sa na začiatku roka v Maďarsku veľmi nezmenili. Podľa januárového prieskumu inštitútu Republikon sa podpora mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA nezmenila, zatiaľ čo podpora vládneho bloku Fidesz-KDNP stúpla o jeden percentuálny bod. Stranu TISZA by v uvedenom prieskume volilo 33 percent a Fidesz-KDNP 28 percent Maďarov. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa Republikonu v porovnaní s koncom minulého roka klesla ochota voličov zúčastniť sa na voľbách, čo v tejto chvíli prospieva vládnemu bloku. Strany Hnutie naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) a Maďarská strana dvojchvostého psa (Magyar Kétfarkú Kutya Párt) zaznamenali štvorpercentnú podporu a Demokratickú koalíciu (DK) by volili tri percentá respondentov.
Veľa voličov je nerozhodných
Priestor na manévrovanie menších strán sa v období pred aprílovými parlamentnými voľbami úplne zúžil, pričom žiadna iná strana momentálne nedosahuje jednopercentnú podporu. Podiel nerozhodných voličov je 27 percent.
Vláde blízky inštitút Nézőpont vo výsledkoch svojho prieskumu zverejnených v pondelok však uviedol, že podiel voličov v Maďarsku, ktorí očakávajú volebné víťazstvo premiéra Viktora Orbána, vzrástol, zatiaľ čo klesá počet voličov, ktorí veria vo volebný úspech predsedu mimoparlamentnej opozičnej strany TISZA Pétera Magyara.
Nézőpont nameral Orbánovi 53 percentuálnych bodov, pričom v novembri to bolo o tri percentuálne body menej. Podiel tých, ktorí rátajú s víťazstvom Magyara, sa znížil v porovnaní s novembrom o jeden percentuálny bod na 31 percent, pričom klesol aj podiel nerozhodnutých.
