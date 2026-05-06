Pozrelo si ho 3,4 milióna ľudí: Film o Magyarovi sa stal hitom. Nastupujúci premiér verí, že mu pomohol vyhrať

Nastupujúci maďarský premiér Péter Magyar pripísal svoj volebný úspech dokumentárnemu filmu, ktorý podľa neho umožnil miliónom ľudí „spoznať ho“ napriek štátnej propagande.
Snímka „Jarný vietor – prebudenie“ režiséra Tamása Yvana Topolanszkého zachytáva dvojročnú kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami, v ktorých Magyar po presvedčivom víťazstve ukončil 16-ročné pôsobenie Viktora Orbána vo funkcii predsedu vlády.
Dokument na YouTube zaujal už milióny divákov
Magyar novinárom na medzinárodnom filmovom festivale v talianskom Sestri Levante povedal, že pred uvedením filmu „voliči nemali možnosť spoznať naše ciele… rovnako ako moje deti, ktoré sledovali propagandu a nemali šancu stretnúť sa s pravdou“.
Počas vystúpenia neodpovedal na otázky týkajúce sa politiky. Dezignovaný maďarský premiér, ktorý sa oficiálne ujme funkcie v sobotu v Budapešti, sa má vo štvrtok stretnúť s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Počas nakrúcania podľa vlastných slov nevedel odhadnúť, či film ovplyvní voličov. Dodal, že po jeho prvom obmedzenom uvedení v maďarských kinách „som videl výsledok vo filme, emócie a všetko ostatné, a v tej chvíli som cítil, že by to mohlo mať dosah, silný dosah“.
Neskôr sa snažil tvorcov presvedčiť, aby dokument sprístupnili širšiemu publiku. Film bol napokon počas veľkonočného víkendu niekoľko dní dostupný na YouTube a podľa producentov si ho pozrelo 3,4 milióna ľudí. Magyar vyjadril nádej, že diváci pochopia, že film nie je o jeho konzervatívnej proeurópskej strane Tisza, ale „skôr o dvoch rokoch našej krajiny, o jej minulosti a možnej budúcnosti“.
