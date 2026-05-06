Pozrelo si ho 3,4 milióna ľudí: Film o Magyarovi sa stal hitom. Nastupujúci premiér verí, že mu pomohol vyhrať

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Jeden film mal zmeniť celé Maďarsko.

Nastupujúci maďarský premiér Péter Magyar pripísal svoj volebný úspech dokumentárnemu filmu, ktorý podľa neho umožnil miliónom ľudí „spoznať ho“ napriek štátnej propagande.

Snímka „Jarný vietor – prebudenie“ režiséra Tamása Yvana Topolanszkého zachytáva dvojročnú kampaň pred aprílovými parlamentnými voľbami, v ktorých Magyar po presvedčivom víťazstve ukončil 16-ročné pôsobenie Viktora Orbána vo funkcii predsedu vlády.

Dokument na YouTube zaujal už milióny divákov

Magyar novinárom na medzinárodnom filmovom festivale v talianskom Sestri Levante povedal, že pred uvedením filmu „voliči nemali možnosť spoznať naše ciele… rovnako ako moje deti, ktoré sledovali propagandu a nemali šancu stretnúť sa s pravdou“.

Foto: TASR/AP

Počas vystúpenia neodpovedal na otázky týkajúce sa politiky. Dezignovaný maďarský premiér, ktorý sa oficiálne ujme funkcie v sobotu v Budapešti, sa má vo štvrtok stretnúť s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Počas nakrúcania podľa vlastných slov nevedel odhadnúť, či film ovplyvní voličov. Dodal, že po jeho prvom obmedzenom uvedení v maďarských kinách „som videl výsledok vo filme, emócie a všetko ostatné, a v tej chvíli som cítil, že by to mohlo mať dosah, silný dosah“.

Neskôr sa snažil tvorcov presvedčiť, aby dokument sprístupnili širšiemu publiku. Film bol napokon počas veľkonočného víkendu niekoľko dní dostupný na YouTube a podľa producentov si ho pozrelo 3,4 milióna ľudí. Magyar vyjadril nádej, že diváci pochopia, že film nie je o jeho konzervatívnej proeurópskej strane Tisza, ale „skôr o dvoch rokoch našej krajiny, o jej minulosti a možnej budúcnosti“.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Za menej ako minútu z neho prakticky nič neostalo. Tragédia Hindenburgu spôsobila koniec éry vzducholodí
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Budú 8. mája otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce už hlásia zmeny
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Jana bola na plastike nosa v Turecku: Zákrok stál 3 500 eur. Po operácii ma nič nebolelo
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Nové pravidlá energopomoci: Vláda ich opäť upravila. Pozrite sa, čo vás čaká a či vám príde šek
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Vedci ožiarili tisícky rastlín: Mutantné odrody z atómovej záhrady ste jedli možno aj vy
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Šéf IĽP: Ficova vláda chce Slovákov v zahraničí umlčať, zasahuje do ich práva voliť. Krajina cúva, nejde vpred
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Bola som na najlepšom letisku na svete: Vodopád je zadarmo, najete sa aj lacno a okúpete v strešnom bazéne
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Mirka odišla na Lombok, kde ju jedlo v reštaurácii vyjde 1 euro. Analytik povedal, aké konsolidačné opatrenia by nám pomohli
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Muži k pôrodu jednoznačne patria, hovorí dula Liudmyla: Príprava začína už počas tehotenstva
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Chcela si vziať život, a tak skočila z Empire State Building. Elvita Adamsová je jediná žena, ktorá to prežila
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Tip na výlet
Navštívili sme slovenské Niagarské vodopády. Vyberte sa sem radšej v období dažďov
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu
Druhá svetová vojna
Kyanidu neveril, poistil sa guľkou do hlavy. Posledné dni Adolfa Hitlera boli plné paranoje a strachu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Stopom až na koniec sveta
Peter Hlad
19,90 €
Zobraziť viac