Peter Kotlár má problém: Polícia ho trestne stíha pre hoaxy o očkovaní. O ľuďoch tvrdil, že sú kukurice

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Lucia Mužlová
Polícia začala trestné stíhanie Petra Kotlára.

Kontroverzný youtuber Martin Daňo zverejnil informáciu, že voči vládnemu splnomocnencovi Petrovi Kotlárovi začala polícia trestné stíhanie pre šírenie poplašnej správy. 

Prípad má na starosti Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave, píše denník SME. Na Kotlára podali trestné oznámenie viacerí opoziční politici, vrátane Tomáša Szalaya a Jany Bittó Cigánikovej (SaS), rovnako aj samotný Martin Daňo.

Vedci jeho tvrdenia vyvrátili

Zástupcovia Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) a autori analýzy mRNA vakcín proti ochoreniu COVID-19 jednoznačne uistili verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA vo vakcínach zodpovedá normám. Opätovne upozornili, že nevedecké a vykonštruované vyjadrenia o hrozbách vakcín predstavujú nebezpečný zdroj manipulácie so strachom verejnosti, ktorý môže mať vážne následky pre verejné zdravie.

„Na základe našej komplexnej analýzy, ako aj najaktuálnejších poznatkov môžeme jednoznačne uistiť verejnosť, že množstvo zvyškovej DNA v mRNA vakcínach zodpovedá normám. Navyše, táto DNA je fragmentovaná, to znamená, že sa vo vakcínach nenachádza vcelku, ale je rozdrobená na malé kúsky,“ priblížila riaditeľka BMC SAV Silvia Pastoreková.

Zdôraznila zároveň, že neexistuje žiadny hodnoverný vedecký ani medicínsky dôkaz o tom, že by táto zvyšková DNA menila ľudský genóm.

Očkovaní ľudia sú kukurice

Kotlár pred novinármi prehlásil, že proti covidu očkovaní ľudia sú geneticky modifikované organizmy, čím ich v podstate prirovnal ku kukurici. Tento jeho výrok sa okamžite stal hitom internetu. Podľa Kotlára obsahujú mRNA vakcíny vysoké množstvo DNA, ktorá sa dokáže integrovať do genetického kódu človeka. Očkovaní sú tak podľa neho „geneticky modifikované organizmy“ (GMO) a tvrdí, že ich genofond bol narušený.

