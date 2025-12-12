Pellegrini stráca podporu koalície: Andrej Danko a jeho SNS ho už v ďalších voľbách nepodporia

Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko skritizoval prezidenta Petra Pellegriniho za vrátenie zákona o Úrade na ochranu oznamovateľov do parlamentu.
„Asi som aj nič iné nečakal, iba podraz od prezidenta SR,“ konštatuje Danko v úvode videa na sociálnej sieti. Poznamenal, že Pellegrini zabudol, že keď sa usiloval o post hlavy štátu, Národná rada (NR) SR bola blokovaná a nerokovala, len „aby mal pohodlie stať sa prezidentom SR„.
Predseda SNS následne spomenul schvaľovanie Trestného zákona, prezident podľa neho aj tu akoby zabúda na to, ako parlament vtedy riadil. Peter Pellegrini bol pred zvolením za prezidenta predsedom NR SR, v tom čase bol predsedom koaličnej strany Hlas-SD.
„Prečo to hovorím? Pretože v sobotu vlastne odkázal svojím kolegom v Hlase, že na nich kašle. Pretože tento zákon predkladal Matúš Šutaj Eštok, Pellegriniho pravá ruka, predseda Hlasu, ktorý tento zákon do parlamentu doniesol,“ vravel šéf národniarov.
Slová o zomknutí sa poslancov
Dodal, že po dvoch týždňoch náročných rokovaní sa poslanci zomkli a zákon schválili. Danko zároveň dodal, že Úrad na ochranu oznamovateľov nezanikne. Pre podpredsedu parlamentu bolo podľa jeho slov šokujúce, že ani nie za 24 hodín, ale priam bezodkladne poslal prezident zákon naspäť. „Podľa mňa ho ani nečítal,“ vyjadril sa Danko.
Kritizoval tiež to, že Pellegrini sa dištancuje od Hlasu, podobne ako v minulosti sa na adresu hlavy štátu vyjadril, že po zvolení zabudol na podporu od Smeru a SNS. „Bez našich hlasov by prezidentom nebol,“ myslí si predseda SNS. Podľa jeho názoru Pellegrini v minulosti zradil predsedu Smeru Roberta Fica, keď sa Hlas oddelil od Smeru, no teraz zrádza svoju vlastnú stranu.
„Musím povedať za poslanecký klub SNS, že nemáme teraz na výber a budeme hlasovať opäť za prelomenie veta,“ avizoval šéf SNS. Deklaroval tiež, že národniari už nepodporia Pellegriniho v prípadnej prezidentskej kandidatúre. Prezidenta porovnával s jeho neúspešným protikanditátom Ivanom Korčokom, podľa Danka medzi nimi nie je rozdiel a Korčok by aj v prípade predmetného zákona postupoval rovnako.
„Ale u Korčoka by sme aspoň vedeli, že je nepriateľ. Nie je nič horšie, ako keď si myslíte, že je niekto s vami, že niekto je v partii koalície, a potom sa na vás vykašle,“ myslí si Danko. Zdôraznil, že vláda nemôže padnúť – ani na tomto, ani na inom zákone. „Ideme urobiť všetko pre to, aby sme podporili Hlas-SD, aby im tento zákon prešiel, pokiaľ im bráni v práci. SNS si určite do rúk nezoberie čierneho Petra, pretože keby tento zákon neprešiel kvôli SNS, tak by hovorili, že nemôžu vyšetrovať kauzy 2020-2023 kvôli SNS,“ uzavrel.
Skrátene legislatívne konanie a sporný „pozmeňovák“
Prezident Peter Pellegrini včera vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Prakticky sa tento úrad nezruší, no bude mať iné vedenie a nastanú mnohé zmeny. Celý návrh prišiel do parlamentu preto, lebo minister Šutaj Eštok musí zaplatiť pokutu, pretože neprevzal dokumenty v elektronickej schránke. Námietky nemal len prezident, ale aj generálny prokurátor a mimovládne organizácie. Poslanci nakoniec dnes prelomili veto prezidenta, za bolo 77 poslancov.
