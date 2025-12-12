Poslanci prelomili veto prezidenta: Úrad na ochranu oznamovateľov sa zruší, za bolo 77 poslancov

Prezident Peter Pellegrini včera vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Prakticky sa tento úrad nezruší, no bude mať iné vedenie a nastanú mnohé zmeny. Celý návrh prišiel do parlamentu preto, lebo minister Šutaj Eštok musí zaplatiť pokutu, pretože neprevzal dokumenty v elektronickej schránke. Námietky nemal len prezident, ale aj generálny prokurátor a mimovládne organizácie.
„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol Pellegrini.
Prezident skritizoval aj proces prijímania zákona formou skráteného legislatívneho konania. „Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa.
Poslanci prelomili veto
Parlament dnes prelomili veto prezidenta a zákon opätovne schválili. Tento bod do programu schôdze zaradili expresne rýchlo, a to včera večer a rovno o ňom začali diskutovať. Venovali sa mu do noci. Rozprava bola skrátená na 12 hodín. Diskusiu ukončili v piatok o 0.51 h. Opoziční poslanci legislatívu opätovne kritizovali a vyzývali koalíciu, aby neprelomila veto hlavy štátu. Hovorili tiež o obmedzovaní diskusie. Namietali voči schváleniu nočného rokovania. Viacerí mali pred sebou papier s nápisom „noc mafie“.
Opozícia okrem zaradenia vetovaného zákona do programu kritizovala schválenie novely Trestného zákona. Taktiež hovorila o obmedzovaní rozpravy. Pri hlasovaní opozícia skandovala „hanba“ a pískala. Niektorí opozičníci o tomto postupe hovorili ako o „núdzovom stave“. Došlo aj k fyzickej potýčke medzi niektorými koaličnými a opozičnými zákonodarcami.
