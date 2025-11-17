Pellegrini sa vyjadril k dnešnému dňu: Vo svojom prejave hovoril najmä o rešpekte k druhému názoru

Dnešný deň nemá byť príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale na pripomenutie si hodnôt demokracie. Vyhlásil to prezident Peter Pellegrini pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu pri Centrálnom pamätníku popravených a umučených politických väzňov komunizmu.
„Na dnešný štátny sviatok môžeme mať rôzne názory, rovnako ako môžeme mať rôzne názory na čokoľvek v tejto krajine. Ale to, že tieto názory môžeme slobodne vyslovovať a šíriť bez strachu o svoju slobodu či dokonca život, má svoj pôvod práve v novembri ´89,“ povedal prezident a vyjadril presvedčenie, že si tento sviatok zaslúži úctu každého, kto má zároveň úctu k demokracii a slobode.
Hodnoty, ktoré všetkých spájajú
Prezident zdôraznil, že tento deň nemá myť príležitosťou na ďalšie rozdeľovanie spoločnosti, ale na pripomenutie si hodnôt, ktoré všetkých spájajú. „Hodnoty, ktoré pred 36 rokmi rezonovali v mysliach Sloveniek a Slovákov. A myslím si, najlepšie ich vyjadrujú štyri slová: sloboda, nádej, zmierenie a dialóg,“ doplnil prezident. Dialóg, po ktorom v novembri ´89 volali všetky vrstvy spoločnosti, sa však podľa neho z verejného života vytratil.
„Dialóg častokrát nahradil hejt, urážky a vulgarizmy. Ak však chceme namiesto ďalšieho rozdúchavania nenávisti hľadať cesty k spájaniu slovenského národa, bez slušného dialógu sa to jednoducho nezaobíde. Aj preto ako prezident všetkých slovenských občanov prosím: Majme rešpekt ku každému názoru, ktorý je vyslovený slušnou formou a ktorého prvotným cieľom nie je šíriť nenávisť,“ vyhlásil Pellegrini.
Prezident si na pietnom mieste uctil obete totalitného režimu a venoval spomienku politickým väzňom. Je podľa neho dôležité pripomínať si, že žiadny politický systém a žiadna ideológia nemôže svojvoľne zasahovať do práv a do životov občanov a prenasledovať ich na základe ich pôvodu, viery či politického presvedčenia.
„Sloboda a demokracia, ktoré nám priniesol november ´89, sú základným predpokladom pre to, aby mal každý jednotlivec, každý občan tejto krajiny šancu žiť a prežiť dôstojný život. Sú predpokladom pre úspešné napredovanie Slovenska. Prosperita či ekonomický a sociálny rozvoj sa dajú dosiahnuť len v spoločnosti, ktorá dodržiava zákony a rešpektuje ľudské práva. Kde vládne duch slobody, vrátane slobody podnikania či slobody prejavu,“ dodal Pellegrini.
Prezident vo svojom príhovore podotkol, že ak mnohí ľudia cítia, že nie je naplnená ich túžba po dôstojných podmienkach, nie je to problém hodnôt, ktoré si občania pred 36 rokmi vydobyli. „Problém spočíva v tom, ako s týmito hodnotami a s potenciálom našej krajiny naložili ponovembrové politické reprezentácie,“ zdôraznil prezident.
Zároveň apeloval na úctu k študentom, keďže práve študenti sú tí, ktorí si 17. november pripomínajú ako Medzinárodný deň študentstva a ktorí stáli na počiatku novembrových udalostí spred 36 rokov. „A majme rešpekt aj k starším generáciám, ktoré vo svojom živote niekoľkokrát zaplatili za politické zmeny vo svojej vlasti,“ uzavrel Pellegrini s tým, že vzájomný rešpekt a dialóg sú hodnotami novembra ´89, ktoré ešte stále čakajú na naplnenie.
