Matovič zverejnil ďalšiu otázku zo svojho programu: Pre podporu novej vlády si kladie podmienky, kritizuje opozičné PS

Opozičné Hnutie Slovensko zverejnilo v pondelok ďalšiu otázku, za ktorú môžu hlasovať ľudia na webe Prevrat2027.sk. Pýta sa ich, či súhlasia s tým, aby poslanci a ministri podliehali rovnakej povinnosti podrobiť sa kontrole na alkohol a drogy ako obyčajní zamestnanci.
Ak získa dostatočnú podporu od ľudí, hnutie bude chcieť toto riešenie pretaviť do legislatívnych zmien novej vlády. Do parlamentných volieb v roku 2027 plánuje hnutie každý mesiac zverejňovať riešenie pre krajinu. Vznik vlády podporí iba v takom prípade, ak dostane prísľub, že sa riešenia podarí presadiť do polroka.
Matovič kritizuje správanie politikov pod vplyvom alkoholu
„Neočakávajme dôveru od ľudí, keď im nepreukážeme základnú úctu, že politici budú hlasovať alebo budú do roboty chodiť triezvi a v robote nebudú slopať ako poslední štamgasti v poslednej putike na Slovensku,“ povedal na tlačovej konferencii líder Hnutia Slovensko Igor Matovič.
Tvrdí, že poslanci pod vplyvom alkoholu nemôžu rozhodovať o dôležitých zákonoch. Je to podľa neho otázka základnej spravodlivosti voči ostatným profesiám. Hnutie očakáva veľkú podporu tohto riešenia.
Matovič predstavil aj výsledky prvých troch otázok, ktoré hnutie zverejnilo pred mesiacom. Okrem hlasovania na webe realizovala prieskum pre hnutie aj agentúra SCIO, a to od 10. do 14. novembra. Na otázku, či ľudia súhlasia s tým, aby platy politikov klesli o 50 percent dovtedy, kým bude rásť dlh, sa vyjadrilo podľa prieskumu za 93,8 percenta ľudí.
Na otázku, či ľudia súhlasia so zvýšením prídavku na dieťa na 100 eur mesačne, odpovedalo kladne 89 percent. Podľa prieskumu SCIO súhlasilo 86 percent opýtaných s otázkou, aby si majiteľ zdravotnej poisťovne nemohol vyplatiť zisk, ak budú jeho poistenci čakať na operáciu viac ako 30 dní. Na webe Prevrat2027.sk bol pri všetkých troch otázkach súhlas väčší, 98 až 99 percent.
Podpora vlády podmienená plnením riešení
„Presne tak, ako sme pred mesiacom sľúbili, ak si ľudia odhlasujú tieto otázky a riešenia, že s nimi budú súhlasiť, my si ich berieme za svoje a budeme za nimi stáť,“ vyhlásil Matovič s tým, že riešenia budú podmienkou podpory prípadnej koalície pod vedením šéfa PS Michala Šimečku. Hnutie Slovensko bude podľa Matoviča ochotné pomôcť vzniku takejto vlády.
„Ale cenu za tú pomoc určia ľudia týmto postupným dvojročným hlasovaním a cena za pomoc bude, že bude musieť verejne sľúbiť, že za prvých šesť mesiacov novej vlády všetky tieto riešenia presadí do zákonov a budú platiť,“ dodal líder Hnutia Slovensko.
Matovič pokračuje v kritike Šimečku
Prvé otázky zverejnilo hnutie pred mesiacom. Matovič vtedy vyčítal Šimečkovi ako lídrovi opozície, že za dva roky neprišiel s ponukou spolupráce a nemá záujem vytvárať tieňovú vládu ani spoločný program.
Kritizuje ho tiež za to, že vylučuje Hnutie Slovensko zo spolupráce, hoci prieskumy zatiaľ nenaznačujú, že by dokázal bez neho zložiť vládu. Šimečka sa medzitým dohodol s predstaviteľmi SaS, KDH a mimoparlamentných Demokratov, že sa budú stretávať na konzultáciách o programových prioritách.
Opozičné Hnutie Slovensko si myslí, že opozícia by mala byť na zhromaždeniach k 17. novembru spojená. Upozorňuje na to, že viaceré strany prijali pozvanie na protesty, ktoré organizuje, no hnutie PS sa mu neozvalo. Vyzýva ho preto, aby zahodilo pýchu a jeho zástupcovia na zhromaždeniach vystúpili. Uviedlo to v stanovisku, ktoré TASR poskytol jeho hovorca Matúš Bystriansky.
Kritika vlády a apel na spoločný postup opozície
„Ľudia chcú dnes vidieť spojenú opozíciu. Vláda Roberta Fica Smer SD bez hanby rozkladá právny štát, potláča slobodu a každým dňom bezohľadne uťahuje ľuďom opasky, pričom sebe nadeľujú dvojnásobné platy či doživotné renty. Ľudia, ktorí na Slovensku žijú, pracujú a veria v budúcnosť, potrebujú vidieť jeden jasný signál že strany demokratickej opozície vedia prekonať vlastné tiene a dokážu sa v rozhodujúcej chvíli zjednotiť,“ skonštatovalo.
Výzva pre PS, aby sa pridalo k protestom
Hnutie Slovensko opätovne pozvalo PS na protesty, ktoré organizuje. Vyzvalo ho, aby zahodilo pýchu, odložilo bokom osobné animozity a prestalo stavať vlastné ego nad osud krajiny. „Našou povinnosťou nie je hrať stranícke hry, ale brániť ľudí, ktorým Fico siaha na spravodlivosť, práva aj slobodu,“ dodalo.
Remišová apeluje na spájanie demokratických síl
Aj poslankyňa Národnej rady SR a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová vyhlásila, že pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu treba spojiť demokratické sily v boji za právny štát. „Náš veľký sviatok demokracie si opäť pripomíname v tieni extrémneho tlaku vládnej moci voči právnemu štátu, občianskej spoločnosti či nezávislým médiám. (…) Na morálny, ekonomický a bezpečnostný úpadok, ktorý táto vláda spôsobila, existuje iba jediná zmysluplná odpoveď spájanie demokratických síl a spoločný tlak na obranu spravodlivosti, zákonnosti a slobody,“ poznamenala.
Nahlásiť chybu v článku