Minister Taraba zasahuje: Z funkcie riaditeľa správy jedného z národných parkov odvolali odborníka

Minister životného prostredia Tomáš Taraba v pondelok 3. novembra 2025 odvolal Vladimíra Kĺča z funkcie riaditeľa Správy Pieninského národného parku (PIENAP).
Na poradu do Bratislavy bol zavolaný ako zvyčajne, no tesne pred jej začiatkom sa dozvedel, že stráca funkciu. Z odvolacieho dekrétu vyplýva, že dokument podpísal minister 31. októbra 2025. Dôvody tohto rozhodnutia zatiaľ neboli zverejnené. Kĺč potvrdil túto informáciu pre TV Markíza.
Vyjadroval sa aj k stožiarom
Riaditeľ sa naposledy verejne vyjadroval k plánom rezortu, ktoré počítali s inštaláciou dvoch vlajkových stožiarov s minimálnou výškou 25 metrov v každom národnom parku.
Najnovšie články
