Peniaze na 13. dôchodky nie sú, upozornila opozičná poslankyňa: Koalícia zvýšila 900 poplatkov na úradoch, hovorí

Foto: SITA (Tomáš Bokor)

Zuzana Veslíková
SITA
„Vieme vyplatiť 10 dôchodkov, na ostatné ideme na dlh. Požičiavame si. Kto to zaplatí? Zaplatia to len budúce generácie,“ vyhlásila Holečková.

Vládna koalícia v rámci konsolidácie verejných financií zvýšila 900 rôznych poplatkov na úradoch. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 na to upozornila opozičná poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) s tým, že zvýšenie sa, napríklad, týka vydávania pasov alebo vodičských preukazov.

Rovnako tiež koalícia podľa Holečkovej znížila daňový bonus na dieťa, znížila sporenie na dôchodok v druhom pilieri, zrušila štátne sviatky, zvýšila zdravotné aj sociálne odvody, zvýšila DPH na 23 percent, zvýšila dan z príjmu, zaviedla transakčnú daň, daň z cukru, daň z liehu, daň zo straty, daň z dividend, bankovú daň, zrušila rodičovský dôchodok, zvýšila DPH na potraviny, znížila možnosť odpočtu DPH, zdanila živnostníkov alebo zvýšila DPH na knihy.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Peniaze na dôchodky nie sú

„A aký je výsledok? Po tomto všetkom sme na deficite tam, kde sme boli,“ povedala Holečnová s tým, že situácia je rovnaká ako v roku 2023. Doplnila, že vláda síce zachovala 13. dôchodky, nemá však na ich vyplácanie. „Vieme vyplatiť 10 dôchodkov, na ostatné ideme na dlh. Požičiavame si. Kto to zaplatí? Zaplatia to len budúce generácie,“ vyhlásila Holečková.

Podľa ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD) sa aj tripartita zhodla na tom, že konsolidácia musí byť „A je bolestivá. Žiadna konsolidácia nie je taká, že by nebolela ľudí,“ zdôraznil Tomáš. Väčšina opatrení, ktoré vymenovala Holečková, podľa ministra navyše ani nesúvisí s aktuálnou vlnou konsolidácie, ale s tou predošlou.

SaS pritom podľa ministra vyčíta vláde opatrenia, ktoré sama navrhovala. „Pritom to bol jej poslanec, pán (Marián) Viskupič, ktorý zrušenie dvoch sviatkov navrhoval ešte v novembri 2024 ako opozičný poslanec,“ doplnil Tomáš.

