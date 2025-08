Patrí medzi najizolovanejšie krajiny na svete: Čoskoro však do nej možno nazrie viac turistov, láka na „bránu do pekla“

Keď vláda Turkménska v apríli oznámila nové zjednodušené vízové predpisy, ľudia, ktorí majú skúsenosti s cestovaním do tejto krajiny, si neboli istí, čo si o tom myslieť. Ide o relatívne izolované miesto, no prečo je to tak a čo bude ďalej?

Len tak sa sem nedostanete

Ako informuje CNN, história izolácie Turkménska siaha do 90. rokov, kedy sa krajina odtrhla od rozpadajúceho sa Sovietskeho zväzu. Po tomto kroku začala budovať na nezávislom autoritárstve. Turkménsko sa tak stal lákadlom najmä pre ľudí, ktorých fascinuje nemožnosť dostať sa niekam.

Získanie turistického víza je dlhý a náročný proces, ktorý si vyžaduje získanie odporúčacieho listu od ministerstva zahraničných vecí po rezervácii návštevy vládou schválenej cestovnej kancelárie. Preverovanie, počas ktorého vláda rozhoduje o tom, či vám bude povolený vstup, môže niekedy trvať aj niekoľko mesiacov.

Dylan Lupine, ktorého britská cestovná kancelária núka malé výlety do Turkménska, si ani dnes nie je istý, čo si má o novom vízovom procese myslieť. Stále o tom vie len málo, rovnako ako aj partneri cestovnej kancelárie v Turkménsku. Aj keď boli nové predpisy avizované ešte v apríli, zatiaľ do platnosti nevstúpili a nie je jasné, kedy sa tak stane.

Menej zamietnutých žiadostí

Ak sa nový proces spustí, návštevníci budú môcť podávať žiadosti online, pričom úrady sľubujú, že to bude oveľa rýchlejšie a zamietnutých žiadostí bude menej. Získať odporúčací list vraj už nebude nutné, no človek si stále bude musieť vstup do krajiny zabezpečiť prostredníctvom overeného sprievodcu v Turkménsku.

Lupine si myslí, že by to pre turizmus v krajine mohlo byť naozaj prospešné. Už desaťročia je hlavnou atrakciou Turkménska kráter Darvaza. Nachádza sa v púšti Karakum, približne 4 hodiny cesty autom od hlavného mesta Ašchabad. Obrovská ohnivá jama je dielom človeka. Vznikla ešte počas sovietskej éry, kedy sa tu podarilo objaviť obrovské zásoby plynu, no vrtná súprava sa počas jedného z prieskumov zrútila do otvoru.

Plyn bol následne zapálený a mal pomerne rýchlo vyhorieť, no horí do dnešného dňa. Turisti, ktorí sem prídu, sú ubytovaní v jurtových táboroch a k okraju „pekelnej brány“ sa vydávajú po zotmení. Predpokladá sa však, že v priebehu nasledujúcich rokov plamene v kráteri napokon dohoria a vyhasnú.

Krajina má čo ponúknuť

Turkménsko ale núka mnoho iného. Starobylé mestá na Hodvábnej ceste s historickými mešitami a minaretmi sú v dramatickom kontraste s Ašchabadom a jeho prehnane modernou architektúrou a veľkolepými pamiatkami. Vzhľadom na to, že sem príliš veľa cudzincov nezavíta, k tým, ktorí prídu, sú miestni obyvatelia veľmi priateľskí a pohostinní.

Nájdete tu mnoho krásnych miest, ktoré sa ocitli na zozname svetového dedičstva UNESCO, vrátane partských pevností Nisa neďaleko Ašchabadu a rozsiahlych ruín Mervu vo východnom Turkménsku. Prečo sa Turkménsko pre tento krok rozhodlo práve teraz, po rokoch izolácie?

Možno sú za tým ekonomické ťažkosti, ktoré krajinu trápia už najmenej desaťročie. Vláda dúfa, že priláka viac zahraničných investícií a zvýši zamestnanosť. Preto sa snaží aj o hospodársku spoluprácu s inými krajinami, napríklad s Tureckom a Iránom. Je možné, že sa krajina inšpirovala Uzbekistanom, kde sa počet turistov po zjednodušení vízového procesu rapídne zvýšil.