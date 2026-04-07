Pár vyhral dom za 2,5 milióna: Po odovzdaní kľúčov sa všetko zvrtlo

Pár vyhral dom v hodnote 4,2 milióna austrálskych dolárov (približne 2,5 milióna eur). To, čo malo byť splneným snom, sa však po nasťahovaní začalo rozpadať. Neskôr priznali, že predstava ich nového života bola podľa nich klamlivá.
Môže za to konflikt s pôvodným majiteľom, ktorý nehnuteľnosť v súťaži poskytol ako veľkorysé gesto pre lojálnych klientov.
Kevin a Andrea Griffinoví sa zapojili do súťaže na platforme LCMT+. Ako spomína LADBible, ide o prestížnu austrálsku predplatiteľskú službu, ktorá okrem iného ponúka aj atraktívne výhry pre svojich členov.
Dostali dom na kľúč
Manželský pár zvíťazil v jednej zo súťaží. Na výber mali dve hlavné ceny: buď tri milióny austrálskych dolárov (asi 1,8 milióna eur) v hotovosti, alebo nehnuteľnosť v hodnote 4,2 milióna austrálskych dolárov (2,5 milióna eur). Dom mal byť dostupný bez akýchkoľvek záväzkov a pripravený na okamžité nasťahovanie.
Pár sa napokon rozhodol pre možnosť číslo dva. Hlavnú cenu im osobne odovzdal zakladateľ platformy, austrálsky milionár Adrian Portelli. Výhercovi mala výhra zásadne zmeniť životný štýl a predstavovať akúsi celoživotnú odmenu za to, že využíva jeho služby. Súčasťou odovzdania kľúčov bolo emotívne video, v ktorom Griffinovci preberajú dom a verejne vychvaľujú jeho služby.
Lenže krátko nato sa situácia obrátila.
Záznam z kamery odhalil všetko
Problémy začali v momente, keď Griffinovci zistili, že dom nie je taký „kompletný“, ako očakávali.
