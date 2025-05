Manželia dostali príkaz zbúrať svoj dom za 1,2 milióna: Postavili ho vlastnými rukami, „nepochopili“ však jedno pravidlo

Pozemok v anglickom Great Abington (Cambridgeshire) s výmerou približne 6,8 hektára získal starší manželský pár ešte v roku 1989 za približne 100-tisíc libier. Pred začiatkom výstavby podali žiadosť o stavebné povolenie, ktoré im bolo v roku 2014 aj schválené. Namiesto plánovaného projektu sa však rozhodli na pozemku postaviť dom, ktorý má podľa stavebného inšpektora Chrisa Prestona „rozhodne obytný vzhľad“.

V pôvodnom pláne sa pritom uvádza, že na pozemku mala vzniknúť špecializovaná reprodukčná klinika pre kone. Ako informuje MailOnline, celý stavebný plán bol tomuto účelu prispôsobený — plán zahŕňal vybudovanie centra s recepciou, kanceláriou, toaletami a laboratóriom.

Majú všetko zbúrať, zostanú však bez strechy nad hlavou

Na nehnuteľnosť sa neskôr zamerala mestská rada, ktorá zistila, že objekt sa využíva ako trvalé obydlie. V roku 2023 preto úrady vydali ďalšie rozhodnutie — manželský pár dostal príkaz stavbu zrovnať so zemou.

Manželia následne požiadali o možnosť dodatočnej úpravy objektu, aby mohol slúžiť ako pôvodne plánovaná klinika. Stavebný inšpektor však žiadosť zamietol s tým, že dvojica od začiatku budovala obytný dom v rozpore s povolením. Dodal, že výsledná stavba predstavuje „jasné a do očí bijúce porušenie stavebnej politiky“.

Elaine a Jeremy Zielinski sa po tomto rozhodnutí obrátili na médiá. Podľa ich názoru je príkaz na zbúranie stavby prehnaný a nehnuteľnosť je možné upraviť tak, aby zodpovedala pôvodnému zámeru. Tvrdia tiež, že si neuvedomovali, že zmenou plánu porušujú zákon. Ich dom, ktorého hodnota podľa MailOnline dosahuje približne 1,2 milióna eur, pre nich znamená všetko.

„Nepokračovali by sme v stavbe ani by sme do nej neinvestovali všetky úspory, keby sme neboli presvedčení, že je to úplne legálne,“ uviedla 79-ročná Elaine Zielinski. Ak ich vláda donúti stavbu zbúrať, budú sa musieť uchýliť k životu v karavane. „Chceme tu naďalej bývať. Je to teplý a pohodlný domov. Milujeme ho a nedáva zmysel ho búrať — ak nás vysťahujú, budeme sa musieť spoliehať na štát.“

Vo svojom podaní pre Inšpektorát územného plánovania dvojica uviedla, že ich podnikateľské zámery, vrátane plánov na kliniku, stroskotali počas lockdownu. Dodali, že ak budú nútení dom zbúrať, zostanú bez strechy nad hlavou. Podľa slov Jeremyho prežívajú od roku 2020, kedy ich prvýkrát kontaktovali úrady, doslova peklo na zemi. „Už roky som sa poriadne nevyspal,“ priznal pre MailOnline.

Inšpektor však tieto tvrdenia odmieta. Tvrdí, že dvojica od začiatku budovala obytný dom a nikdy ho neplánovala využívať ako schválenú kliniku. Upozornil aj na to, že počas výstavby predali svoj pôvodný dom aj ďalší pozemok, ktorý mali povolené využívať ako obytný. „Vzhľadom na jasné a do očí bijúce porušenie plánovacej politiky a spôsobenú ujmu sa domnievam, že zásah do ľudských práv odvolateľov by bol v tomto prípade primeraný,“ vysvetlil.