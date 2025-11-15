Padol nepredstaviteľne obrovský jackpot, z ktorého sa vám zaručene zatočí hlava. Výherca teraz stojí pred ťažkým rozhodnutím

Výherca v lotérii Mega Millions v americkom štáte Georgia v piatok uhádol čísla 1, 8, 11, 12 a 57 a zlaté Mega číslo 7. Ak sa prihlási organizátorom, získa jackpot 980 miliónov dolárov (842,8 milióna eur), píše TASR podľa agentúry AP.
Počas tohto roka boli v tejto lotérii štyri výhry jackpotu, naposledy 27. júna. Odvtedy v sérii 40 žrebovaní nikto z hráčov nezískal hlavnú výhru, uviedli predstavitelia lotérie. Víťaz prekonal matematickú šancu na uhádnutie výhernej kombinácie šiestich čísel v pomere jedna ku 290,5 milióna. Ďalšie žrebovanie lotérie sa uskutoční v utorok.
Na výber má dve možnosti
Víťaz si môže vybrať vyplácanie renty v pravidelných ročných splátkach alebo jednorazovo, v takom prípade to bude 452,2 milióna dolárov (388,7 milióna eur) pred zdanením. Ticket stojí päť dolárov a polovica výťažku zostáva v jurisdikcii miesta, kde bol tiket predaný.
Americká Národná rada pre problémové hazardné hry varuje pred závislosťou od hazardných hier, čo je uznávaná diagnóza duševného zdravia. Skupina tvrdí, že ohrozený môže byť každý hráč hazardných hier.
