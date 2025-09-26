Padol gigantický jackpot: Astronomická výhra mužovi zmení život. Je taká veľká, že sa nezmestí na bežný účet

Ilustračná foto: Picryl, Pexels

Nina Malovcová
Muž vyhral v Eurojackpote astronomických 120 miliónov eur.

Utorňajšie žrebovanie lotérie Eurojackpot prinieslo neuveriteľný výsledok. Šťastie sa usmialo na tipujúceho z Berlína, ktorý vyhral astronomických 120 miliónov eur.

O výhre informovala lotériová spoločnosť West Lotto, ktorá zároveň uviedla presnú kombináciu šťastných čísel. Podrobnosti priniesol aj denník Bild , ktorý oslovil hovorcu Eurojackpotu Boda Kempera.

Čísla, ktoré priniesli rozprávkové bohatstvo

Život výhercu sa zmenil vďaka kombinácii čísel 7, 18, 31, 32, 33 a Euročísla 10 a 11. Práve táto zostava mu priniesla hlavnú cenu a otvorila dvere do sveta miliardových výhier.

Ako zvládnuť miliardovú výhru

Takáto suma prináša aj výzvy, ktoré si bežní ľudia nedokážu predstaviť. Bežný bankový účet totiž nie je pripravený na uloženie takého množstva peňazí.

„Každý, kto vyhrá toľko peňazí, by mal sumu rozdeliť na viac účtov. Nie na stovku, ale možno na tri alebo štyri. Rozhodnutie je však na samotnom výhercovi,“ uviedol pre Bild hovorca Eurojackpotu Bodo Kemper.

Ilustračná foto: Unsplash

Podľa neho by mal výherca dobre zvážiť aj to, komu o výhre povie. „Odporúčame dopriať si po takomto zážitku voľno, aspoň týždeň alebo dva, a následne si položiť otázku: Ako to zvládnem?“ dodal Kemper.

Nemecko si drží šťastie

Výherca z Berlína je už štvrtým Nemcom, ktorý si odniesol podobne astronomickú sumu. V roku 2022 sa výhra ušla ďalšiemu obyvateľovi Berlína. Vlani putovala do spolkovej krajiny Šlezvicko Holštajnsko a tento rok v máji sa usmialo šťastie na hráča z Bádenska Württemberska.

Obrovské výhry však nepadli len v Nemecku. V rokoch 2022 a 2024 si rovnakú sumu odniesli hráči v Dánsku a vlani sa tešil aj výherca v Nórsku.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
