Žena zmizla pod hladinou, strhla ju rieka: Manžel sa mohol už len prizerať. Posledné, čo zachránila, boli jej psíky

Reprofoto: X/Volcaholic

Nina Malovcová
Nemecká turistka zahynula po tom, ako ju počas povodne strhla voda.

Dovolenkový pobyt v severnom Taliansku sa skončil tragédiou. Počas ničivej povodne v oblasti Alessandrie prišla o život 64-ročná nemecká turistka Andrea Holenz, ktorá bola na dovolenke so svojím manželom a dvoma psami.

Nešťastie sa podľa informácií portálu Notizie odohralo v kempe Lago Isola v mestečku Spigno Monferrato. V noci na ženu a jej manžela zaútočila príroda v plnej sile. Prudké dažde spôsobili, že riečka Valla sa vyliala z brehov a rozvodnená voda zaplavila celý kemp.

Pátranie trvalo dva dni

Manžel opísal, že sa zobudili nadránom, keď voda začala vnikať do ich karavanu. Obaja sa snažili utiecť, pričom postupne preniesli von svojich dvoch psov. Keď sa však Andrea snažila vyjsť, pošmykla sa a pred očami manžela ju strhol silný prúd vody.

Po nezvestnej žene okamžite začali pátrať záchranné zložky. Hľadanie prebiehalo dva dni aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu. Nádej na šťastný koniec však napokon vystriedal smútok, hasiči našli telo nemeckej turistky bez známok života približne štyri kilometre od kempu.

Ostatných turistov sa podarilo zachrániť

V čase povodne sa v kempe nachádzalo ďalších 17 ľudí. Tí mali šťastie, záchranári ich evakuovali a dočasne ubytovali v hosteli v Montechiaro d’Acqui.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vodiči, držte sa: Ropa stúpa najviac za 3,5 mesiaca, tankovanie sa môže v najbližších dňoch…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodilaHolanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamalaJedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäsoRuský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšieJozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcoviaMá už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľadSlovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokujeJe veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)Čo je to generálny štrajk, budeme musieť ísť do práce? Pozrite si, čo by sa mohlo diať 17. novembra (otázky a odpovede)
Spala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašnéSpala som v hosteli za 15 eur: Po stenách lozili červy, zo zápachu záchoda mi bolo nevoľno. Našla som niečo strašné
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v GazeAnna zarába mesačne desiatky tisíc, na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia. Weisenbacher hovorí o genocíde v Gaze
Josefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérieJosefína je súkromná hygienička: Ak vidíte toto v reštaurácii, radšej tam nejedzte. Je to all inclusive pre baktérie
Obete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťažObete hrýzol, znásilňoval a po smrti fotil v explicitných pózach. Zabil najmenej 100 ľudí a vyhral zoznamovaciu súťaž

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac