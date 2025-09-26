Žena zmizla pod hladinou, strhla ju rieka: Manžel sa mohol už len prizerať. Posledné, čo zachránila, boli jej psíky

Dovolenkový pobyt v severnom Taliansku sa skončil tragédiou. Počas ničivej povodne v oblasti Alessandrie prišla o život 64-ročná nemecká turistka Andrea Holenz, ktorá bola na dovolenke so svojím manželom a dvoma psami.
Nešťastie sa podľa informácií portálu Notizie odohralo v kempe Lago Isola v mestečku Spigno Monferrato. V noci na ženu a jej manžela zaútočila príroda v plnej sile. Prudké dažde spôsobili, že riečka Valla sa vyliala z brehov a rozvodnená voda zaplavila celý kemp.
Pátranie trvalo dva dni
Manžel opísal, že sa zobudili nadránom, keď voda začala vnikať do ich karavanu. Obaja sa snažili utiecť, pričom postupne preniesli von svojich dvoch psov. Keď sa však Andrea snažila vyjsť, pošmykla sa a pred očami manžela ju strhol silný prúd vody.
This morning Heavy downpour exceeding 100 mm caused flash flooding and disruption on the island of Ischia, Italy.
Video by Mattia Giordano. pic.twitter.com/aO5bChR3P9
— Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 23, 2025
Po nezvestnej žene okamžite začali pátrať záchranné zložky. Hľadanie prebiehalo dva dni aj napriek veľmi nepriaznivému počasiu. Nádej na šťastný koniec však napokon vystriedal smútok, hasiči našli telo nemeckej turistky bez známok života približne štyri kilometre od kempu.
Ostatných turistov sa podarilo zachrániť
V čase povodne sa v kempe nachádzalo ďalších 17 ľudí. Tí mali šťastie, záchranári ich evakuovali a dočasne ubytovali v hosteli v Montechiaro d’Acqui.
☔️🌊 TORMENTA EN EL LAGO DI COMO
Violenta lluvia torrencial en el Lago di #Como (#Italia 🇮🇹).
Aquí vemos como el agua cae en cantidad y con fuerza sobre Villa Pliniana, una de las más importantes villas históricas del lago (Siglo XVI). pic.twitter.com/SsnlPDLpM9
— 🐪🇪🇺 🇺🇦Josto Maffeo🚑X (@JostoMaffeo) September 24, 2025
