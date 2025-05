Packeta mení zásadnú vec pri posielaní balíkov cez Z-BOX: Poteší sa najmä táto skupina zákazníkov

Ak predávate oblečenie alebo doplnky cez platformu Vinted, táto novinka vás určite poteší. Packeta totiž oznámila praktickú zmenu, ktorá výrazne uľahčí odosielanie aj prijímanie balíkov. Odteraz môžete zásielky z Vinted odosielať nielen z kamenných pobočiek, ale aj cez samoobslužné Z-BOXy. Tie sú k dispozícii dvadsaťštyri hodín denne, sedem dní v týždni a nachádzajú sa takmer na každom rohu.

O tejto zmene informuje spoločnosť Packeta na svojom oficiálnom webe. Novinka je ideálna pre všetkých, ktorí nechcú stáť v rade a uprednostňujú pohodlie. Po predaji cez Vinted dostanete deväťmiestny podací kód, ktorý jednoducho napíšete na zásielku. S týmto kódom môžete balík kedykoľvek vložiť do najbližšieho Z-BOXu, bez potreby tlačenia štítku alebo asistencie personálu.

Ako funguje podanie cez Z-BOX

Celý proces je jednoduchý. Pri Z-BOXe zadáte podací kód na klávesnici, zvolíte veľkosť schránky a zásielku vložíte. Ak by sa balík do vybranej schránky nezmestil, môžete celý postup zopakovať a zvoliť väčšiu priehradku. V prípade, že schránku omylom zatvoríte skôr, ako balík vložíte, máte päť minút na to, aby ste ju opätovne otvorili.

Výhodou je aj to, že Packeta prevádzkuje najširšiu sieť boxov na Slovensku, a to s najväčšou kapacitou. Vďaka tomu je šanca, že natrafíte na voľnú schránku vo svojom okolí, veľmi vysoká. Zásielku tak môžete bez problémov odoslať aj večer, počas víkendu či počas sviatkov, keď sú kamenné pobočky zatvorené.

Dôležité je len pamätať na to, že do jednej schránky patrí vždy len jedna zásielka. Na balík treba čitateľne napísať kód, podľa ktorého Packeta v systéme rozozná, o akú zásielku ide. Ak podávate viac balíkov naraz, treba byť obzvlášť opatrný a dbať na to, aby každý z nich skončil v správnej priehradke.

Novinka, ktorá predajcom výrazne uľahčí život

Novinka ocení každý, kto predáva cez Vinted pravidelne a chce si celý proces posielania balíkov čo najviac zjednodušiť. Z-BOXy prinášajú slobodu, flexibilitu a najmä úsporu času. Vďaka nim sa z posielania zásielky stáva jednoduchá a rýchla záležitosť, ktorú zvládnete pokojne aj počas večernej prechádzky.