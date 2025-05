Nielen v koalícii to vrie: Naď vybuchol po vyjadreniach Gröhlinga. Vraj ide zákerné o klamstvo a výmysel

Napätie na slovenskej politickej scéne nie je len výsadou vládnej koalície, ktorá sa v týchto dňoch nedokáže dohodnúť na postojoch k pandemickej dohode. Nezhody a slovné prestrelky sa prehlbujú aj v opozičnom tábore.

Hoci sa téma predčasných volieb momentálne na stole neobjavuje a tie riadne sú naplánované až na rok 2027, už dnes je zrejmé, že ani opozičné strany sa nedokážu zhodnúť na spoločnom postupe.

Dôkazom je najnovšia výmena názorov medzi lídrom Demokratov Jaroslavom Naďom a predsedom SaS Branislavom Gröhlingom, ktorá sa týka možného spájania Demokratov s Progresívnym Slovenskom (PS). Naď to označil za „čistý výmysel“ a „zákerné klamstvo“, ktoré má podľa neho zmiasť voličov. „Ide o zámernú snahu vystrašiť našich sympatizantov, aby si mysleli, že sa spájame s PS a aby nakoniec išli voliť ich,“ vyhlásil Naď pre Aktuality.

Demokrati chcú ísť do volieb sami. Spájanie vylučujú

Aj keď aktuálne prieskumy ukazujú Demokratov tesne pod päťpercentnou hranicou, Naď zdôrazňuje, že do volieb je ešte ďaleko. Podľa neho sa situácia môže zásadne zmeniť. Nevylučuje, že ak to bude tesné, môžu hľadať riešenie, no to podľa neho určite nebude splynutie s inou stranou.

„Nebudeme riskovať. Ak sa bude blížiť tesný výsledok, budeme hľadať riešenia, ale rozhodne nie vo forme fúzie alebo bludov, ktoré si vymyslel Braňo Gröhling,“ dodal.

Progresívci: Spájanie s Demokratmi neplánujeme

Aj líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka poprel, že by strana plánovala „pohltiť“ Demokratov. V nedeľnej diskusii v televízii JOJ 24 uviedol, že medzi opozičnými stranami existuje komunikácia, no o konkrétnom spájaní sa nerokuje. „S opozičnými partnermi rozvíjame vzťahy, ale nie je reč o spájaní. Dôležité je, aby neprepadli hlasy,“ povedal.

Neoficiálne sa k téme vyjadril aj nemenovaný predstaviteľ PS, ktorý upozornil, že dva roky pred voľbami je na takéto úvahy priskoro. „Keď na to príde, bude potrebné konať zodpovedne. To však neznamená, že PS automaticky preberá rolu integrátora.“

Gröhling vidí potenciál, no SaS má vlastnú cestu

Predseda SaS Branislav Gröhling v rozhovore pre Aktuality naznačil, že v budúcnosti možno dôjde k spolupráci medzi PS a Demokratmi. „Zvonku to vyzerá, že sa niečo rysuje. Môže to byť správny krok – silnejšia strana môže pomôcť slabšej,“ povedal. Sám však poprel, že by SaS mala záujem o podobné spájanie. „Ja som o ničom takom nikdy nerozprával. Riešim SaS a nad podobnými možnosťami som sa nezamýšľal. Pri malých stranách jedna plus jedna nie vždy znamená dva,“ dodal.