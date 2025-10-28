Packeta mení zásadnú vec pri doručení do Z-BOXU: Mnohých zákazníkov potešila, mali by ste o nej vedieť

Prepravná spoločnosť DPD, patriaca do najväčšej európskej siete balíkovej prepravy Geopost, začína ako prvá doručovať zásielky do Z-BOXOV od Packety na Slovensku. Táto spolupráca rozšíri sieť výdajných miest DPD Pickup o viac než 1 300 boxov, čím celkový počet výdajných miest a boxov na Slovensku presiahne 3 700.
Táto integrácia samoobslužných boxov Packety prinesie zákazníkom DPD širšiu dostupnosť možností pre vyzdvihovanie balíkov bez zmeny spôsobu doručenia. Pri objednávke z e-shopu sa pri výbere doručenia cez DPD budú zobrazovať všetky dostupné výdajné miesta a boxy v rámci novej rozšírenej siete.
Väčšia dostupnosť a pohodlie pre zákazníkov
E-shopy môžu tieto informácie prispôsobiť prostredníctvom administrácie. Generálny riaditeľ DPD Slovensko Peter Pavuk zdôraznil význam partnerstva s Packetou pre rozvoj moderného a udržateľného doručovania na Slovensku. Pripomenul, že dobrým riešením nie je neobmedzené rozširovanie, ale delenie sa o kapacity a otvorená spolupráca medzi logistickými hráčmi.
Rovnako Erich Čomor, generálny riaditeľ skupiny Packeta, vyzdvihol zmysel delenia sa najväčšej siete výdajných boxov v Českej republike a na Slovensku, ktoré umožní zabrániť duplicite inštalácií a podporí udržateľný rozvoj infraštruktúry. Prieskum DPD E-shopper Barometer ukazuje, že 51 % pravidelných online nakupujúcich si necháva aspoň občas doručiť balík do výdajného miesta a 31 % používa samoobslužné boxy, čo potvrdzuje rastúcu popularitu flexibilných možností doručenia.
Geopost smeruje k nulovým emisiám do roku 2040
DPD je súčasťou skupiny Geopost, najväčšej siete balíkovej prepravy v Európe, ktorá ponúka viac než 140 000 výdajných miest po celej Európe. Firma sa zaväzuje k udržateľnosti a je prvým globálnym prepravcom s cieľom dosiahnuť nulové emisie do roku 2040, čo potvrdila iniciatíva Science Based Targets initiative (SBTi). Geopost v roku 2024 zaznamenal tržby vo výške 15,8 miliardy eur a doručil 2,1 miliardy balíkov po celom svete.
