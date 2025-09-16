Pacienti sú v neistote: Životne dôležitý liek vyradili z kategorizácie, náklady naň musia znášať sami

Nina Malovcová
SITA
Na problém upozorňujú aj pacienti samotní.

Platforma pomáhajúcich organizácií upozorňuje na závažný problém, ktorý vznikol po vyradení 5 % glukózy z kategorizácie liekov ministerstvom zdravotníctva. Glukóza je pritom nevyhnutnou súčasťou pri podávaní veľkej časti onkologickej liečby.

Platforma upozorňuje, že po vyradení z kategorizácie nie je cena glukózy regulovaná, a tak ju dnes distribútori a lekárne predávajú podľa vlastného uváženia. Dôsledky znášajú pacienti, najmä onkologickí, ktorí si glukózu nikdy sami nepotrebovali kupovať, no bez nej nemôžu dostať svoju životne dôležitú chemoterapiu.

Chaos v liekovej politike

„Nie je to len technická chyba. Ide o dôsledok dlhodobého chaosu v liekovej politike, ktorý sa opakovane končí na pleciach pacientov. Je neprijateľné, aby ťažko chorí pacienti nemali rovnaký prístup k modernej liečbe, ako majú pacienti v okolitých krajinách a museli si ešte za štandardný liek doplácať,“ uviedla Simona Stískalová, advokačná manažérka Platformy pomáhajúcich organizácií.

Na problém upozorňujú aj pacienti samotní. „Glukóza nie je doplnok, ale základná súčasť našej liečby. Vyradenie z kategorizácie je priamym ohrozením dostupnosti onkologickej terapie pre tisícky pacientov a pacientky. Tento krok musí byť okamžite napravený,“ dodala Dominika Kormanová, predsedníčka občianskeho združenia Amazonky.

Dlhodobý problém s dostupnosťou liekov

K tomuto kroku pritom prichádza v čase, keď sa na slovenský trh dlhodobo nedostávajú moderné lieky. Najnovší prípad s glukózou preto tento problém podľa Platformy pomáhajúcich organizácií len prehlbuje a ukazuje, že lieková politika v súčasnej podobe nedokáže garantovať pacientom základnú istotu liečby.

