Po EÚ varujú Slovensko aj USA: Senátor hovorí o následkoch ďalšieho nákupu ruskej ropy, výzvu dostal aj Orbán

Americký senátor Lindsey Graham Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vojna na Ukrajine
Americký senátor varoval Slovensko a Maďarsko kvôli nákupom ruskej ropy.

Americký republikánsky senátor Lindsey Graham varoval Slovensko a Maďarsko pred dôsledkami v prípade, že budú pokračovať v nákupoch ruskej ropy.

Senátor to napísal príspevku na sieti X, informuje TASR.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Poľský prezident pripravuje národ na vojnu: Nawrocki hovorí o hrozbe pre celé NATO
2.
NATO je vo vojne s Ruskom, vyhlásil Kremeľ: Je to vraj evidentné a nepotrebuje to žiadne ďalšie potvrdenie
3.
Trump konečne označil Rusko za agresora vo vojne na Ukrajine: S Putinom mu vraj dochádza trpezlivosť, Európa podľa neho nekoná
Zobraziť všetky články (1234)

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyjadril pripravenosť uvaliť na Rusko rozsiahle sankcie, ak tak urobia všetky členské štáty NATO a ak prestanú nakupovať ropu z Ruska. V nedeľu potom dal najavo, že mu nezáleží na tom, či ide o ropu alebo iné produkty. „Nemali by nakupovať od Ruska, či už ide o zemný plyn alebo cigarety, to je mi jedno,“ tvrdil.

Graham dal Trumpovi za pravdu, pokiaľ ide o jeho požiadavku, súčasne ale označil za dobrú správu, že európske krajiny v posledných rokoch podstatne znížili nákupy fosílnych palív z Ruska.

„Pokiaľ ide o nákup ruskej ropy, v súčasnosti sa to týka prakticky Maďarska a Slovenska. Dúfam a očakávam, že sa čoskoro pridajú k nášmu úsiliu a pomôžu nám ukončiť toto krviprelievanie. Ak nie, malo by to mať a bude to mať dôsledky,“ napísal v noci na utorok vplyvný senátor a Trumpov spojenec na sociálnej sieti X.

Nezávislosť od plynu a ropy z Ruska si budujeme postupne

Magazín Politico informoval, že pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 Európska únia ako celok dovážala 45 percent svojho zemného plynu a 27 percent svojej ropy z Ruska.

Tento podiel vlani klesol na 19 percent v prípade plynu a na tri percentá v prípade ropy, keď Európska komisia zakázala dovoz po mori. V roku 2024 krajiny EÚ vynaložili 21,9 miliardy eur na ruské fosílne palivá, čo predstavuje približne desať percent celkových globálnych príjmov Ruska z vývozu.

V správe fínskeho Centra pre výskum energetiky a čistého ovzdušia z mája sa píše, že Maďarsko „zvýšilo svoju závislosť od ruskej ropy zo 61 percent pred inváziou na 86 percent v roku 2024“, zatiaľ čo Slovensko „zostalo takmer stopercentne závislé od dodávok z Ruska“. Budapešť a Bratislava as podľa Politico usilujú sa o priateľskejšie vzťahy s Moskvou a teraz odmietajú výzvy, aby hľadali alternatívne zdroje energie. Obe takisto oponujú plánu Európskej únie zastaviť dovoz ruského plynu do členských štátov EÚ od 1. januára 2028.

Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine pravdepodobne nepredstavia v stredu 17. septembra, napísal magazín Politico s odvolaním sa na dva zdroje. Podľa portálu „odloženie na neurčito“ súvisí s tým, že Európska únia plánuje presunúť svoju pozornosť na Slovensko a Maďarsko a vyvinúť tlak na obe krajiny, aby znížili svoju závislosť od ruskej ropy.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sme svedkami vojnového zločinu za vojnovým zločinom: OSN tvrdí, že v Gaze pribúdajú dôkazy o…

