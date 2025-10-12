Ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty: Estónsko uzavrelo úsek vedúci cez ruské územie

Foto: Unsplash

Michaela Olexová
TASR
Skupinu ruských ozbrojencov zaznamenali na ceste cez výbežok ruského územia zasahujúceho do vnútrozemia Estónska.

Cez tento úsek môžu Estónci prejsť autom, tamojší Úrad pre políciu a pohraničnú stráž (PPA) však k nemu v piatok dočasne uzavrel prístup. TASR informuje podľa správy estónskej verejnoprávnej stanice ERR.

Estónsky minister vnútra Igor Taro v sobotu vo večerných hodinách uviedol, že podľa najnovších informácií ozbrojená skupina oblasť už opustila.

Podozrivé správanie ruskej jednotky

Dotknuté územie, známe pod označením Saatská čižma, sa nachádza v juhovýchodnom Estónsku a ide o oblasť v tvare čižmy na ruskom území s rozlohou 115 hektárov, ktorá zasahuje do Estónska. Estónci a občania z iných krajín môžu cez túto oblasť prechádzať autom bez povolenia, avšak počas prechodu nesmú zastaviť. Estónska cesta číslo 178 medzi obcami Lutepää a Sesniki prechádza ruským územím v dĺžke približne jeden kilometer.

Foto: OpenStreetMap contributors, CC-BY-SAm maaamet.ee. OSM / Corine land cover, Michiel1972, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Estónska pohraničná stráž, na rozdiel od ruskej, nemá v týchto oblastiach žiadne právomoci. Ako podotkol estónsky minister vnútra, na prítomnosti ozbrojených ruských pohraničníkov v oblasti Saatskej čižmy nie je nič nezvyčajné, tentoraz však ozbrojená ruská jednotka stála uprostred cesty, ktorá cez ňu prechádza. Ruskí pohraničníci nič podobné doposiaľ neurobili, uviedol Taro.

Mala to byť „rutinná operácia“

PPA ešte v piatok večer uviedla, že k uzatvoreniu cesty došlo po tom, čo pohraničná stráž zaznamenala na ruskej strane väčšiu aktivitu než zvyčajne. Cieľom uzávierky cesty bolo zabrániť možným provokáciám a incidentom a zabezpečiť bezpečnosť estónskych občanov, uvádza ERR.

V sobotu úrad zverejnil aj videozáznam, na ktorom bolo vidieť skupinu siedmich ľudí vo vojenských uniformách, ako stoja na ceste, držia zbrane a väčšinou si zakrývajú tváre, čo vyhodnotil ako jasnú hrozbu.

„Začali sme zastavovať vozidlá na oboch stranách Saatskej čižmy a informovali vodičov o situácii, pričom sme ich upozornili na hliadky v oblasti. Väčšina vodičov pokračovala v jazde, hoci niektorí sa otočili späť. Pohraničná stráž si vyžiadala informácie od ruskej strany o dianí v oblasti. Ich odpoveďou bolo, že sa nič nedeje, že ide o úplne rutinné operácie. Pre nás to bola hrozba, kvôli ktorej sme museli rozhodnúť o dočasnom uzavretí cesty,“ povedal médiám veliteľ estónskej pobrežnej stráže Meelis Saarepuu.

Situácia zostáva napätá

Pozdĺž ruskej strany hranice sa podľa neho pohybovalo viac než desať ozbrojencov a situácia v oblasti zostáva napätá.

„Sme svedkami neustáleho testovania a provokácií zo strany Ruskej federácie – krádeží hraničných značiek, vytvárania hraničných radov alebo rušenia GPS signálov,“ zdôraznil Saarepu. Uzávera a príslušná obchádza zostane v platnosti najmenej do utorka 14. októbra, uvádza stanica ERR.

