Nevideli ste tohto muža? Polícia prosí verejnosť o pomoc. Pátra po Františkovi, ktorý sa nevrátil do väzenia

Policajti v hlavnom meste pátrajú po 38-ročnom Františkovi Beňovi, ktorý sa v sobotu (11. 10.) nevrátil z vopred povoleného voľného pobytu mimo Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave. Od sobotného popoludnia nie je jeho miesto pobytu známe.
Polícia o tom informovala na sociálnej sieti, kde zverejnila aj fotografiu hľadaného muža. Na verejnosť sa obrátila so žiadosťou o pomoc.
Ak ste ho videli, kontaktujte políciu
Hľadaný muž je podľa polície „štíhly, vysoký 180 centimetrov, naposledy mal na sebe oblečenú bielu mikinu, zelené tričko, čierne nohavice, modré tenisky. Osoba má na ľavej ruke jazvu“.
Informácie k súčasnému pobytu či pohybu osoby môžu občania oznámiť na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek oddelení polície, prípadne formou súkromnej správy na profile bratislavskej krajskej polície na sociálnej sieti.
Nahlásiť chybu v článku