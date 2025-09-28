Ovládate slovenský jazyk? Tento náročný kvíz vám dokáže, že sa stále máte čo učiť: Nezvládne ho 89 % Slovákov!

A „niet divu“. Alebo skôr nie div. Alebo možno presnejšie: niet sa čo čudovať. Možno by sme to mali povedať takto: vlastne sa predsa nemáme čomu diviť. Alebo to skúsime inak – ak sa pri písaní správy občas zamotáme (či domotáme), rozhodne to nie je žiadna „hamba“.
Ak vás tento úvod do kvízu zmiatol, máme pre vás dve správy. Začnime tou horšou: veľa bodov v ňom asi nezískate. Tá lepšia je, že namiesto bodov si odnesiete množstvo užitočných informácií. A možno si tento zvláštny fenomén, ktorým je spisovnosť, aspoň trošku osvojíte. Koľko bodov sa podarí získať vám?
A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.
Odporúčané články
Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože, toto nás veľmi sklamalo. Jozef žil v Škótsku, kde mesačne zarobíte okolo 3-tisíc eur
Má 288 hektárov: Navštívili sme slovenský unikát, stál nás 36 €. Odchádzali sme nadšení, 1 vec nás šialene sklamala
Boli sme na výstave Bang! Bang?! v SNG, sklamala nás: Fotografovať nám zakázali, zastavil sa pri nás aj riaditeľ Králik
Dcéru doviedol k šialenstvu a tvrdil, že každý chce sex so svojou matkou. Sigmund Freud zmenil svet psychológie
Holanďan Luke rád navštevuje Slovensko: Zlé miesto tu nenájdete, je tu bezpečnejšie ako inde, no inflácia krajine uškodila
Jedlo stálo 30,50 € a naozaj stojí za to: Boli sme v podniku z novej epizódy Na nože. 1 vec nás veľmi sklamala
Ruský kanibal Alexander znásilnil dievčatá, mali sa navzájom rozštvrtiť. Jeho mama varila a jedla ich mäso
Jozef žil v Škótsku: Mesačný plat je tu okolo 3-tisíc eur. Život je drahší ako na Slovensku. Toto u nás funguje lepšie
Má už 31 rokov a nevšimli sme si ich: Prekvapí vás, aké očividné chyby v sitkome Priatelia urobili tvorcovia
Slovenskom sa šíri nebezpečné ochorenie: Čo robiť, keď sa nakazím a musím potom ostať v karanténe? Pozrite si prehľad
Je veľká ako dve futbalové ihriská a hýri prepychom: Najväčšia jachta na svete je plná záhad, jej hodnota vás šokuje
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku