Ovládate slovenský jazyk? Tento náročný kvíz vám dokáže, že sa stále máte čo učiť: Nezvládne ho 89 % Slovákov!

Ilustračná foto: Pexels

Michaela Olexová
S týmito výrazmi nebojujeme len pri písaní správ – hlavu si s nimi (či nad nimi) často lámu aj odborníci.

A „niet divu“. Alebo skôr nie div. Alebo možno presnejšie: niet sa čo čudovať. Možno by sme to mali povedať takto: vlastne sa predsa nemáme čomu diviť. Alebo to skúsime inak – ak sa pri písaní správy občas zamotáme (či domotáme), rozhodne to nie je žiadna „hamba“.

Ak vás tento úvod do kvízu zmiatol, máme pre vás dve správy. Začnime tou horšou: veľa bodov v ňom asi nezískate. Tá lepšia je, že namiesto bodov si odnesiete množstvo užitočných informácií. A možno si tento zvláštny fenomén, ktorým je spisovnosť, aspoň trošku osvojíte. Koľko bodov sa podarí získať vám?

A pokiaľ sa vám náš dnešný kvíz páčil, nezabudnite si vyskúšať ďalšie v našej sekcii.

