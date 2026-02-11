Otvorene o vzťahoch s mladšími mužmi: Zrelé ženy búrajú mýty a vysvetľujú, prečo už nechcú rovesníkov

Vzťahy s výrazným vekovým rozdielom prestávajú byť spoločenským tabu a čoraz častejšie sa objavujú aj v hlavnom prúde kultúry.
Skúsenosti mnohých žien naznačujú, že emocionálna blízkosť a kompatibilita nemusia súvisieť s číslom v občianskom preukaze. Podľa magazínu New York Post sa čoraz viac sebavedomých žien po štyridsiatke rozhoduje pre partnerov mladších o desať či viac rokov a naznačujú to nielen osobné príbehy žien, ale aj to, ako sa tento motív čoraz častejšie objavuje vo filmoch, seriáloch či medzi známymi osobnosťami.
Nový začiatok po rozchode
Po bolestivom rozchode sa Channing Muller rozhodla prehodnotiť svoje doterajšie partnerské vzorce a otvoriť sa možnostiam mimo vlastnej komfortnej zóny. Zmena vekových preferencií na zoznamovacej aplikácii priniesla prekvapivý výsledok – kontakt s mužom výrazne mladším, než na akých bola zvyknutá.
Najviac ju zaskočilo, s akou istotou vedel, čo chce, a akým zrelým dojmom pôsobil. „Emočná zrelosť a číselný vek spolu nesúvisia,“ povedala Muller. Dnes randí takmer výlučne s mladšími mužmi a priznáva, že ich prístup k životu je často menej cynický a otvorenejší. „Sú otvorenejší ísť na rande bez toho, aby to vyzeralo ako: ‚Robím s tebou pohovor na manželstvo,‘“ uviedla.
