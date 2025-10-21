Otrasný nález v Domaši: Policajti vylovili sud, bol v ňom presne nešpecifikovaný anorganický materiál. Vyšetrujú usmrtenie

Polícia vo Svidníku v súvislosti s nálezom sudu s bližšie zatiaľ presne nešpecifikovaným anorganickým materiálom vo vodnej nádrži Domaša vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, sud bol nájdený vo vodnej nádrži v pondelok (20. 10.) pred obedom v rekreačnej oblasti Valkov, v katastrálnom území obce Bžany. „K prípadu bol prizvaný aj obhliadajúci lekár. Na mieste boli vykonané prvotné úkony, bude vykonaná aj súdna analýza materiálu,“ povedala Ligdayová.
