Ostáva nám varenie džemov a pečenie keksov: Inflácia bola u nás až 4 %, vyššiu mali iba v Rumunsku

Medziročná inflácia v eurozóne vo februári stúpla na úroveň 1,9 % z januárových 1,7 %. Potvrdil sa tak predbežný odhad. Medziročná inflácia v celej Európskej únii sa vo februári zvýšila na 2,1 % z januárových 2 %.
TASR o tom informuje na základe správy, ktorú v stredu na svojej internetovej stránke zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Medziročná inflácia na Slovensku bola vo februári vo výške 4 %. V rámci členov EÚ bola druhá najsinejšia, hoci sa oslabila z januárovej úrovne 4,3 %.
Porovnanie krajín EÚ
Vyššiu februárovú infláciu mali iba v Rumunsku, kde sa spotrebiteľské ceny medziročne posilnili o 8,3 %. Po Slovensku nasledovalo Chorvátsko s medziročnou infláciou na úrovni 3,9 %. Najnižšia inflácia bola vo februári v Dánsku, kde ceny v porovnaní s februárom minulého roka stúpli iba o 0,5 %. Nasledoval Cyprus s infláciou 0,9 % a Česká republika s medziročným rastom cien o 1 %.
Najviac k medziročnej inflácii v eurozóne vo februári prispelo zdraženie služieb, ktoré jej pridalo 1,54 percentuálneho bodu (p. b.). Zvýšenie cien v segmente potravín, alkoholu a tabaku medziročnej inflácii pridalo 0,48 p. b., ceny priemyselných tovarov k inflácii prispeli 0,17 p. b., ale ceny energií inflácii 0,3 p. b. ubrali.
Nahlásiť chybu v článku