OSN zverejnila smutné štatistiky: V Pásme Gazy zomrelo od októbra 2023 viac než 38-tisíc žien a dievčat

Foto: Profimedia

Lucia Mužlová
TASR
Ženy a dievčatá tvorili podiel úmrtí oveľa vyšší než ten, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich konfliktoch v Gaze.

Viac než 38 000 žien a dievčat zahynulo pri izraelských útokoch v Pásme Gazy od októbra 2023 do konca roka 2025. Takmer 11 000 žien a dievčat utrpelo počas tejto vojny zranenia s trvalými následkami. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov Ženy (UN Women) zverejnenej v piatok, informuje TASR.

„Vojna v Gaze spôsobila humanitárnu katastrofu bezprecedentného rozsahu a závažnosti. Zabité boli desaťtisíce žien, dievčat, mužov a chlapcov. Tí, ktorí prežili, sú denne vystavení ohrozeniam života, hladovaniu, opakovanému vysídľovaniu a výrazne obmedzenému prístupu k základným službám,“ tvrdí OSN.

Foto: SITA/AP

Vo svojej správe uviedla, že od októbra 2023 do decembra 2025 prišlo o život v Pásme Gazy viac ako 71 200 ľudí. Izraelské bombardovanie a pozemné operácie zničili domy, školy či prístrešky. Ženy, deti a starší ľudia tvoria viac než polovicu obetí, pričom do decembra 2025 zahynulo vyše 38 000 žien a dievčat.

„Ženy a dievčatá tvorili podiel úmrtí oveľa vyšší než ten, ktorý bol zaznamenaný v predchádzajúcich konfliktoch v Gaze, keď ženy a dievčatá predstavovali 15 percent obetí v rokoch 2008 – 2009 a 22 percent v konfliktoch v roku 2014,“ uviedla OSN.

Vojna zasiahla ženy a dievčatá aj v iných ohľadoch

Rozsah zabíjania a ničenia podľa nej ukazuje, že počas vojny neexistovalo v Pásme Gazy žiadne bezpečné miesto pre civilistov, pričom aj miesta určené na poskytovanie ochrany vystavovali ženy a deti zvýšenému riziku.

K úmrtiam žien a detí dochádza aj napriek prímeriu, ktoré vstúpilo do platnosti v októbri 2025. „Tieto zabíjania sa odohrávali na pozadí rozsiahleho násilia páchaného na ženách a dievčatách počas dvoch rokoch vojny,“ tvrdí. Zároveň podotkla, že počet obetí na životoch je pravdepodobne vyšší, keďže mnoho tiel je naďalej uväznených pod troskami a kolaps zdravotníckych a evidenčných systémov výrazne obmedzil schopnosť zdokumentovať úmrtia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) približne 42 000 ľudí utrpelo počas vojny v palestínskej enkláve zranenia s trvalými následkami a vyžadujú si dlhodobú rehabilitáciu. UN Women odhaduje, že zranenia s trvalými následkami utrpelo takmer 11 000 žien a dievčat.

Foto: TASR/AP

Vojna zasiahla ženy a dievčatá aj v iných ohľadoch, napríklad majú obmedzený prístup k základným zdrojom a službám. Mnoho z nich nemá prístup k jedlu, vode, zdravotnej starostlivosti, hygienickým potrebám ako napríklad menštruačné pomôcky. Približne 15 pôrodov sa každý týždeň v Pásme Gazy uskutoční mimo nemocničného prostredia, často bez odborne vyškoleného personálu alebo bezpečných podmienok pôrodu.

Okrem iných spustošila táto vojna aj vzdelávaciu infraštruktúru – vyše 97 percent škôl utrpelo škody a stovky ďalších sa zmenili na prístrešky pre vysídlených ľudí, čo ovplyvnilo viac než 328 000 dievčat a 330 698 chlapcov. „Neschopnosť navštevovať školu má dlhodobé dôsledky, vedie k skorým a núteným sobášom dievčat a k detskej práci,“ uviedla OSN. Zničenie škôl zároveň ženám ničí pracovné príležitosti, keďže väčšina pedagógov v Pásme Gazy sú práve ženy.

UN Women na záver vyzvala na dodržiavanie prímeria, zabezpečenie zodpovednosti, presadzovanie medzinárodného práva a zvýšenie humanitárnej pomoci.

Irán oznámil, že Hormuzský prieliv je po zvyšok prímeria otvorený

