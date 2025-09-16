OSN prichádza s vážnym obvinením: Izrael sa v Pásme Gazy dopúšťa genocídy, tvrdia vyšetrovatelia

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.
TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP a televíznych staníc BBC a CNN.
Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
2.
3.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku