OSN prichádza s vážnym obvinením: Izrael sa v Pásme Gazy dopúšťa genocídy, tvrdia vyšetrovatelia

Foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Vyšetrovatelia OSN obvinili Izrael z úmyselného ničenia palestínskeho obyvateľstva.

Vyšetrovatelia Rady OSN pre ľudské práva (UNHRC) v utorok uviedli, že dospeli k záveru, že Izrael od októbra 2023 pácha v palestínskom Pásme Gazy „genocídu s úmyslom zničiť Palestínčanov“.

TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, DPA a AFP a televíznych staníc BBC a CNN.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Gazou otriasol zásah, po ktorom sa k zemi zrútila výšková budova. Izrael zaútočil krátko po vydaní evakuačného príkazu
2.
„Splníme svoj sľub, že Palestínsky štát nebude. Toto miesto patrí nám,“ vyhlásil premiér Netanjahu na okupovanom území
3.
Odíďte, inak vás možno zbombardujeme: Izrael prvýkrát nariadil evakuáciu celej Gazy, Netanjahu potvrdil blížiacu sa operáciu
Zobraziť všetky články (93)
Foto: SITA/AP

Správu budeme aktualizovať.

