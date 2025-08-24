Oslobodené obce a výmena zajatcov: Ukrajinská armáda hlási úspech, situácia pri Pokrovsku je však stále veľmi náročná

Ukrajinskí vojaci oslobodili dve dediny v Doneckej oblasti spod ruskej okupácie. Uviedol to hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj, informuje spravodajský web Ukrajinská pravda.
„Naše sily úspešne podnikli protiútok a zlikvidovali nepriateľa v obciach Mychajlivka a Volodymyrivka v Doneckej oblasti,“ konštatoval hlavný veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Oleksandr Syrskyj.
Situácia v Pokrovsku je náročná
Dodal, že hovoril s vojakmi, ktorí bránia Pokrovsk, a vypočul si hlásenia veliteľov zborov a brigád o situácii na tomto úseku frontu. Situácia v tejto časti frontu je „naozaj náročná“, uviedol Syrskyj, keďže Rusi zhromažďujú svoje hlavné sily pri meste.
„Bude zabezpečená podpora pri vedení bojových operácií. Otázky dodatočnej munície, dronov a prostriedkov rádioelektronického boja sú už vyriešené,“ uviedol veliteľ ozbrojených síl.
Vymenili si viac ako 140 zajatcov
Rusko a Ukrajina si vymenili po 146 vojnových zajatcov, informovalo v nedeľu ruské ministerstvo obrany. Podľa televízie Sky News výmena nastala vďaka sprostredkovaniu zo strany Spojených arabských emirátov. Ide tak o najnovšiu zo série výmen, vďaka ktorým si krajiny vymenili už stovky zajatcov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„24. augusta bolo z územia kontrolovaného Kyjevom vrátených 146 ruských vojakov,“ uviedol ruský rezort na platforme Telegram. Dodal, že „výmenou za to bolo na Ukrajinu prevezených 146 vojnových zajatcov ukrajinských ozbrojených síl“.
Výmeny sú výsledkom rokovaní
Ministerstvo dodalo, že „okrem toho bolo vrátených osem občanov Ruskej federácie, obyvateľov Kurskej oblasti, ktorí boli nelegálne zadržaní kyjevským režimom, a budú prevezení domov“, informovala agentúra TASS. Ruské ministerstvo podľa Sky News dodalo, že všetci oslobodení Rusi sa nachádzajú v Bielorusku, kde im je poskytovaná psychologická a lekárska pomoc.
AFP pripomína, že výmeny vojnových zajatcov zostávajú jednou z mála oblastí spolupráce medzi Moskvou a Kyjevom. Podľa agentúry sú výsledkom troch kôl rokovaní medzi ruskou a ukrajinskou delegáciou, ktoré sa konali v tureckom Istanbule v období od mája do júla.
